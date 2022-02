En A Illa gobernaron los Rial

Céltiga 0-2 CJ Cambados





El CJ Cambados agrava la crisis de un Céltiga que sigue sin reaccionar. El equipo amarillo se impuso ayer en el Salvador Otero con dos goles de isleños. Los primos Juan y David Rial fueron los verdugos de los locales en un partido que deja al Céltiga penúltimo y devuelve al CJ Cambados al top cinco de la clasificación.





El inicio de los locales fue esperanzador. Muy profundo y dinámico con balones a la espalda de la zaga amarilla. En los primeros diez minutos el Céltiga tuvo hasta tres llegadas, pero no acertó. A partir de ahí el CJ Cambados fue ajustando distancias y llevando el balón a los costados, por lo que empezó a generar peligro. Además tuvo más pegada que el equipo de Edu Charlín. En una falta lateral lanzada por Paco al segundo palo apareció Juan Rial para marcar en un alarde de oportunismo. Al Céltiga se le juntó el gol en contra con los problemas físicos de su mediocentro Óscar Iglesias, que acabaría dejando el campo en el descanso.





El CJ Cambados utilizó las bandas como zona de seguridad, evitando jugar por el centro donde el Céltiga intensificó su presión con el plan de robar y lanzar rápido sobre Gregor. Los cambadeses generaron varias situaciones de área y remate en la primera parte, pero al descanso se llegó con el 0-1.





En la reanudación empezó mejor el CJ Cambados, pero pronto el juego entró en una fase de imprecisiones que provocó que no hubiese control. El CJ Cambados siguió estando más cerca del segundo, con ocasiones de Róber y David Rial a las que respondió con mucho acierto el meta Sergio. Los amarillos lograron el 0-2 en una acción entre dos isleños. Juan Rial maniobró para poner un buen balón que finalizó su primo David Rial enviando al fondo de la red. El 0-2 fue una losa muy pesada para el Céltiga, que no bajó los brazos ante un CJ Cambados que perdió bastantes opciones de contra. Los locales tuvieron ocasiones por medio de Pablo Pillado y Gregor, pero no lograron el gol que les metiese en el partido.





El Céltiga sigue en horas bajas y esta semana no tendrá demasiado tiempo para lamentaciones, ya que el miércoles visita al Pontevedra B en Meis en uno de los aplazados y el fin de semana visitará al Umia. El CJ Cambados, que tiene 3 partidos aplazados le saca 10 puntos a los isleños a pesar de llevar un parido menos.