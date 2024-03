El Innae se sube al ring con su propio club de boxeo

El Club Innae de Cambados se ha convertido a lo largo de los años en una de las escuelas más destacadas del mundo de las artes marciales, y más concretamente del taekwondo, pero el año pasado no se podrían imaginar que aparecería la propuesta de crear otro club, esta vez especializado en boxeo.



La conciliación del Innae, tal y como se conoce, con clases de boxeo resultaba inviable, ya que la mayor parte del tiempo tienen el horario ocupado con actividades de artes marciales. Por ello, cuando la pasada temporada se llevó a cabo el Campeonato Gallego de Formas, una disciplina del Boxeo que practican los niños sin contacto, el presidente de la Federación propuso a Noelia Gómez, ahora concejala en Cambados, traer profesores ante el interés mostrado por las personas presentes en el campeonato. “Vi que había mucha afición y ganas de realizar esta actividad, pero no había profesores ni dónde hacerla”, señala.

Desde ese momento el Innae empezó a trabajar en desarrollar otro club destinado únicamente al boxeo.

En cuestión de medio mes, el club ya cuenta con 40 alumnos, una cifra que ha sorprendido mucho a Sara, una de las profesoras. “No me esperaba que en un sitio tan pequeño hubiese tanta afición por el boxeo”, señala.

El Concello se ha hecho cargo de las instalaciones, y desde el club también se muestran agradecidos con el piragüismo de Cambados por dejarles entrenar en O Pombal, concretamente dónde tienen guardadas las piraguas. “Las clases van muy bien, los alumnos aprenden mucho y el club está creciendo muy rápido”. Además, a la profesora le pareció muy buena idea cuando le proposieron este proyecto. El Ianne nos aporta su imagen, es un club de taekwondo muy reconocido. Nosotros al final no tenemos nada que ver con el taekwondo, pero me pareció una muy buena idea para integrar otro deporte de contacto y que la gente lo pueda conocer”, destaca.

En Cambados ya se puede practicar y aprender boxeo entre piraguas / Mónica Fererirós

Un deporte disciplinado

Siempre ha permanecido en la sociedad el estigma de que el boxeo es un deporte violento, cuando la realidad es que lo puedes practicar sin tener que subirte a un ring. “Para los niños es un deporte maravilloso, ya que les ayuda a canalizar y a memorizar, la gente lo tiene como un deporte violento, pero realmente es un deporte disciplinado”, destaca Sara.

De hecho, los menores realizan solo formas, es decir, no existe el contacto con otra persona. “Los niños se lo pasan súper bien, les enseña disciplina. Al final lo que busco es que vivan lo que es este deporte, y que el gimnasio se vuelva su zona de confort”, comenta la entrenadora. Lo cierto es que alcanzar el nivel de competición de contacto es más complicado, y la propia formadora asegura que “no se atreve con menores de edad”, y que “cuando son mayores de edad hay que hablarlo y ver las opciones, porque el boxeo no se juega, el boxeo se pelea”.



“Tu puedes practicar boxeo sin pelear, no tienes que competir si tu no quieres, no es obligatorio. Al final estamos hablando de que en un ring te juegas la vida”, resalta la responsable del nuevo club cambadés. El objetivo es seguir creciendo y, a corto plazo, poder llevar a niños y adolescentes a competiciones de formas.