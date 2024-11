Javi Fontán: “Me siento importante y será un placer medirse a todo un Villarreal”

El vilagarciano Javier Fontán Mondragón, conocido deportivamente como Javi Fontán, vive una época dorada en el Pontevedra CF. El lateral lleva dos goles con el cuadro pontevedrés, uno de ellos en Copa del Rey ante el Levante UD. Ahora, Fontán afronta el reto de medirse a un equipo de Primera División, como es el Villarreal. A sus 24 años, el defensa lleva a sus espaldas una amplia trayectoria en equipos como Avilés, Talavera, o el propio Arosa SC, pasando por el Celta de Vigo.

¿Cómo se siente tras el triunfo ante el Levante?

Muy bien. Fue una alegría increíble para todos. Cuando te salen partidos así se ve recompensado todo el trabajo. Fue increíble tanto para nosotros como para la afición.

¿Dónde cree que estuvo la clave del triunfo?

Obviamente condiciona que se quedasen con 10 en la primera parte, pero sobre todo creo que la clave estuvo en ser nosotros mismos, en no hacernos pequeños porque nos visitase un equipo de Segunda División y jugar a lo que nosotros proponemos en nuestra liga. Se vio reflejado que no nos achantamos y así nos salió el partido que nos salió.

Esta temporada está sacando su lado goleador a pesar de ser defensa, ¿qué supuso para usted el gol al Levante?

Son recompensas, me centro en defender que es más lo mio, pero sí que me gusta sumarme al ataque y pues mira, bienvenido sea todo lo que pueda ayudar al equipo en goles o asistencias. Mejor para todos.

El día cuatro llega el hueso, el Villarreal, ¿qué espera de ese duelo?

Va a ser precioso seguro. Enfrentarse a jugadores de la talla de Albiol, campeón del mundo sin ir más lejos, será muy bonito. Tenemos que pensar primero en el Salamanca y después a disfrutar y a competir en una noche que vamos a recordar para nuestras vidas.

Javi Fontán celebra el gol anotado en Pasarón | Cedida

¿Es una opción real ganar al ‘submarino amarillo’?

Está claro que va a ser complicado, pero si fuimos capaces de meterle cuatro goles al Levante, no sé si ganarles pero por qué no competirle al Villarreal. Yo creo que va a ser un partido bonito porque los dos equipos jugamos bien y va a estar competido.

¿Asusta recibir al cuarto clasificado de La Liga?

Más que asustar es admiración por esos futbolistas y respeto por lo que están haciendo, pero no nos asusta. Ya se vio ante el Levante, que también tiene jugadores míticos de Primera, que no nos asusta nadie. Vamos a disfrutar de una buena noche seguro.

¿Qué será importante para competirle a un Primera División?

Un poco lo que comentaba de seguir siendo nosotros mismos, al final, es lo que entrenamos todos los días. Mucho trabajo con balón y mucho dominio del juego. La clave del partido para nosotros al menos será seguir nuestra ruta venga quien venga. Si somos capaces de sacar el balón y no precipitarnos vamos a darles guerra seguro.

"Los goles son recompensas, pero me centro en defender que es más lo mío", dice Fontán

¿Qué supone para usted medirse a un equipo de Primera?

Está claro que no todas las temporadas tienes la suerte de medirte a un Primera División. Para jugadores de nuestra categoría es un placer enfrentarse a todo un Villarreal. Solo queda trabajar, no creernos más que nadie pero tampoco menos, disfrutar y competirles.

¿Cree que el triundo en Copa del Rey sirve de impulso para sus actuaciones ligueras?

Sí, sin duda. Da mucha confianza, no solo el resultado si no la forma de ganarles, siendo superiores. Nos vino muy bien porque te refuerza el trabajo que haces día a día.

Ya disputó Copa con el Talavera ¿le ayuda su experiencia?

Sí, siempre ayuda cuando enfrentas algo que no es nuevo. Tienes menos dudas y ya sé lo que es jugar esos partidos.

¿Le ayudó a crecer su experiencia en Talavera?

Sí, tanto en Avilés como en Talavera. La experiencia de salir fuera de casa te hace madurar, como futbolista y como persona, es parte del proceso de un futbolista.

¿Cómo valora hasta ahora su papel en el Pontevedra?

Muy bien. Me recibieron muy bien. Tuve que estar parado por una lesión de espalda, pero ahora estoy encantado. Me siento importante y querido, estoy muy feliz aquí. Además, los resultados se están dando, o sea que no puedo pedir más.

"La experiencia en Talavera y Avilés me hizo crecer como futbolista y como persona", afirma el vilagarciano.

Ahora tienen que medirse en liga al Salamanca, ¿cómo ve el partido?

Igualado. Ellos vienen en muy buena dinámica, creo que somos dos equipos que vamos a estar en la parte alta de la tabla, y que el partido se va a decidir por pequeños detalles.

Está mostrando un gran nivel, ¿Qué le está haciendo mostrar su mejor versión?

La forma de jugar me beneficia mucho. El equipo juega mucho al ataque y luego es cuestión de trabajo. Estoy con más ilusión que nunca por seguir creciendo y creo que Pontevedra es el sitio ideal.

Un pasado arlequinado

Javi Fontán formó parte del equipo que logró el ascenso de Arosa SC a Segunda RFEF. Una etapa que el lateral recuerda como algo “espectacular”.

¿Cómo ve al Arosa de Míchel Alonso?

Muy bien la verdad. Están en buena dinámica y me alegro mucho. Ojalá consigan el ascenso. Espero poder ir pronto por A Lomba porque tengo amigos en el equipo.

"Si no hubiese tenido la oportunidad de jugar en Tercera y en el ascenso a Segunda, no sería el jugador que busco ser a día de hoy", cuenta Fontán.

¿Cómo recuerda su etapa en el Arosa?

Espectacular. Al final, es mi casa, donde estuve desde pequeño. Con mucho cariño, no solo por el club si no por la gente que lo rodea, la afición, el presi, etcétera. Es un club muy cercano que te trata muy bien, siempre le estaré tremendamente agradecido. Es el equipo que me dio la oportunidad de salir al fútbol sénior. Estoy más que agradecido con todo lo que me dieron. Yo era un poco más inocente por aquel entonces y ahora soy bastante más completo, pero si el Arosa no me diese la oportunidad, no sería así.