Javi Nogueira: “Ahora tengo un equipo de mi estilo, para defender más”

Entrenador del AD Cortegada





Javi Nogueira afrontará su tercera temporada consecutiva al frente del Mariscos Antón Cortegada, que ya tiene cerrada su plantilla y conoce a sus rivales y el calendario en la Liga Femenina 2 2022-2023.





El club anunció cinco renovaciones, ya que continúan la capitana Sara Gómez, Nuria Chorén, Andrea Ríos, Lorena Castro y la keniana Mercy Wanyama. Y cinco fichajes de jugadoras gallegas, cuatro de ellas procedentes del descendido Rosalía santiagués: Carla García, Blanca Manivesa, Sara Corredoira y Ángela González. Y Ángela Coello, que llega del Celta. El técnico analiza el nuevo plantel confeccionado.





¿Ha renovado a todas las jugadoras que quería renovar?

Sí. Así es..





Hábleme de los fichajes, empezando por Ángela Coello...

Pues era nuestro objetivo cuando decidimos no renovar a Tereza (Sedlakova) por ambas partes. Queríamos evitar fichas extranjeras y surgió la oportunidad porque su representante es el mismo que el de Mercy. Estaba prácticamente fichada en Plasencia, pero hablamos y la convencimos por diferentes motivos, como la proximidad geográfica, el proyecto y el hecho de lo que progresó Mercy aquí con nosotros. Ángela mide 1,85 metros, puede jugar de cuatro y de cinco. Aunque tiene 25 años lleva ya muchos partidos en Liga 2. En esta liga va a ser diferencial.





Las otras cuatro fichajes llegan desde Santiago. Parece que al Rosalía le hicieron un roto...

Bueno, fueron circunstancias. Nuestro primer objetivo eran Carla García y Sara Corredoira, que son jugadoras de primer nivel que tenían muchas novias. Con Carla ya hablamos durante el curso, sabíamos que quería venir. Tiene 21 años y quiere crecer. Nos interesaba mucho. Juega de tres y de cuatro. Fue de las primeras con las que hablamos.





En el caso de Sara ya hablamos el año pasado, pero decidió no venir. Es una base que quisimos traer cuando Loven se lesionó. Estaba en nuestro punto de mira. Lo que ocurrió es que al final de esta temporada tenía muchas ofertas, una de ellas de Liga Challenge y nos dijo que no. Fue entonces cuando fuimos a por Blanca Manivesa. Una jugadora que también me interesaba. A los dos meses nos surgió la posibilidad de traer a Sara, que por sus estudios de Medicina iba a quedarse en Galicia. Y no nos lo pensamos.





En el caso de Ángela González, que estaba prácticamente fichada en Maristas, surgió a raíz de que venían ya las otras tres desde Santiago, por lo que fue muy fácil sumarla. A nosotros el descenso del Rosalía en ese sentido nos vino bien porque somos el equipo que está más cerca a Santiago en esta categoría y para las universitarias somos un club atractivo.





¿Entonces la idea inicial no era hacer cinco fichajes?

No, íbamos a hacer una plantilla más corta. Pero tuve que convencer a Gorgoso, cuya máxima preocupación es el dinero tal y como vuelve a ser la distribución geográfica del grupo este año, que es peor incluso que el del año pasado. Con el añadido de que el coste de la vida está subiendo.





¿Es mejor esta plantilla que la de la temporada pasada?

Son diferentes. Ahora tengo un equipo más de mi estilo, para defender más. Creo que tenemos rotaciones exteriores para ayudar a Sara y que no tenga que jugar tantos minutos. Y tenemos jugadoras como Nuria, que el año pasado dio un paso adelante, y que este año cuentan con más experiencia. Además Andrea entrenando y dedicándole más tiempo a esto va a estar mejor. Probablemente tengamos menos talento, pero tenemos más físico, más rebote, más defensa y más ritmo porque el equipo es más joven.





Una liga con viajes a Cantabria, La Rioja, Extremadura, Andalucía y Canarias. Vaya locura ¿no?

Solo nos libramos de Melilla pero tenemos más desplazamientos de autobús y no está Rosalía, que era un derbi aquí al lado. Esta liga es un sinsentido porque fichas sin saber en que grupo vas a estar. Nosotros lo supimos hace unos días. Una parte muy importante del presupuesto se te va en viajes y así es difícil fichar. Pese a ello creo que hemos hecho un buen equipo, lo hemos rejuvenecido.





Sin conocer las plantillas definitivas de los rivales, supongo que es difícil marcarse un objetivo por ahora...

Claro. Los fichajes están saliendo poco a poco. Hay equipos que son una incógnita. No vamos a ser el presupuesto más grande de la competición, por lo que no vamos a ser el mejor equipo. Eso seguro.





¿Cuando empiezan a entrenar?

Oficialmente el 1 de septiembre, pero intentaremos empezar ya en agosto porque todas están en Galicia salvo Mercy. El año pasado éramos el mismo equipo con el fichaje solo de Loven, pero este año llegan cinco fichajes y tenemos que acoplarlas y conjuntarnos.