Javi Nogueira: "Es una vergüenza jugar en una pista así en Liga Femenina 2"

El entrenador vilagarciano Javi Nogueira estaba muy enfadado al final del partido. "Es una vergüenza hacer un viaje como este, tan caro, para que nos metan en una pista como esta", relata. "Estaba muy resbaladiza y el marcador no funcionaba, teníamos que estar preguntando el tiempo y el tanteo", explica Nogueira. "No entiendo como se puede permitir esto porque no es normal". Sobre el partido, disputado en condiciones de "un calor insoportable", el entrenador vilgarciano dijo que "fue más difícil de lo esperado. Hasta que entendimos a que tebíamso que jugar y entendimos que teníamos la superioridad en el poste bajo, no nos despegamos". El Cortegada sentenció el duelo en el último cuarto cuando empezó a buscar a sus jugadoras interiores "de forma descarada".