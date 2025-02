Javi Pereira: "Es un partido especial. No iremos a Ourense a especular"

Javi Pereira sólo había sido titular en la primera jornada ante la Sarriana y curiosamente en el partido de la primera vuelta ante la UD Ourense. La llegada de Perú al primer equipo del Arosa ha cambiado su cuota de protagonismo, ya que ha encadenado dos partidos saliendo desde el inicio. "Por ahora Perú me dio estas dos oportunidades, estoy con confianza. Con Míchel tenía otro tipo de rol, más de entrar desde el banquillo y desatascar el partido. Estoy contento con las oportunidades que me está dando y hay que seguir trabajando", dijo esta mañana en la sala de prensa de A Lomba.



El nuevo técnico está incidiendo "en intentar que el equipo tenga más intensidad y sea más agresivo sobre todo en el último tramo de campo, en la presión. También en el aspecto táctico está dando sus pinceladas. Tenemos que ir todos juntos con sus ideas", explica Pereira.



Visitar al líder UD Ourense en O Couto (sábado, 16.30 horas) no es un partido más. "Es especial. Un estadio bonito, un equipo con mucha afición y está la rivalidad que tenemos con ellos tras los últimos play-offs. Es un partido bonito de jugar, estamos preparados para afrontarlo de la mejor manera posible y no iremos a especular ni a empatar, iremos a por los tres puntos".



Dada la entidad y potencial de la UD Ourense, los jugadores del Arosa tendrán que trabajar mucho sin balón y ser solidarios cuando toque. "A ellos les gusta mucho tener la pelota, pero nosotros tenemos que tener peersonalidad para tenerla. Sabemos que tenemos que cerrar espacios y que no nos filtren balones para no conceder ocasiones". El líder no ha perdido ningún partido en O Couto, algo que constata para el joven atacante de Bueu que "es un equipo muy sólido, que encaja poco y que está muy bien trabajado". Aunque Pereira advierte que "hemos vistos las debilidades que tienen" y tratarán de sacarle provecho porque el Arosa tiene mucho arsenal ofensivo.



En el último partido ante el colista los arlequinados generaron muchas ocasiones, pero les faltó acierto. Pereira explica que "son rachas" y está convencido de que mejorarán en esa faceta. "Lo importante es tener ocasiones".



En la clasificación hay 8 puntos de diferencia entre UD Ourense y Arosa, algo que "no refleja el nivel que tenemos, creo que somos un muy buen equipo y creo que el partido va a ser de tú a tú". Para Pereira la tabla "no refleja la distancia que hay entre los dos equipos".



En cuanto a las claves para asaltar O Couto, el futbolista morracense apunta a "quitarles el balón porque si no lo van a tener todo el partido y es a lo que juegan" y también habla de "ser fiables atrás, estar concentrados, ser agresivos y no tener fisuras, además de estar bien en la fase de finalización".



Javi Pereira pone en valor el apoyo de la afición, en especial la Escuadra Arlequinada, que a principo de semana ya tenía un autobús completo para viajar en Ourense. "Son el jugador número doce. Es importante que nos acompañen en todos los desplazamientos, y más en este caso porque es un campo donde nos van a apretar y ellos van a contrarrestar a su afición. Sólo podemos darles las gracias por el apoyo en cada partido. Intentaremos dar lo mejor de nosotros".

Dos bajas y titularidad de Conde

El Arosa se presentará en O Couto con las bajas de los lesionados Pacheco y Tapha, que fue operado esta mañana de una fisura en la rótula de su rodilla izquierda. David López "Perú" anunció que David Conde repetirá en portería y tendrá que hacer un descarte en la lista de convocados, ya que dispone de 19 futbolistas del primer equipo.