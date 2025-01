Javi Rey: "Ahora hay que pensar partido a partido, aunque suene a tópico”

El Arosa prepara el partido del domingo en A Lomba ante el Viveiro (17 horas) con varios jugadores entre algodones. Carlos Torrado y Luis Castro están descartados, mientras que Álex Compa y Javi Rey arrastran molestias. El mediocentro de Combarro se pasó por la sala de prensa de A Lomba para analizar la delicada situación por la que atraviesa el equipo en estos momentos.

Lleváis cuatro partidos sin ganar, dos derrotas seguidas...¿Qué crees que no estáis haciendo bien para que no acompañen los resultados?

Estamos en una mala dinámica, pero el equipo trabaja cada día muy bien, porque yo lo vivo y sé lo que estamos haciendo. El otro día empezamos muy mal, encajando en el primer minuto y con dos goles en propia meta y todo se hizo cuesta arriba. Intentamos remontar, pero hay partidos que no se dan. Nosotros tratamos de dar siempre lo mejor y queremos cambiar la dinámica con una victoria.

Lleváis 23 goles encajados ya, ¿a qué lo achacas?

Bueno, en muchos partidos también ganamos por bastante ventaja de goles y al final siempre encajas alguno inesperado. Pero es una faceta que tenemos que mejorar mucho porque si encajas después es complicado remontar. Es algo en lo que tenemos que hacer hincapié, ya lo llevamos trabajando, pero tenemos que mentalizarnos para no encajar porque sabemos que siempre vamos a tener ocasiones para marcar y ganar.

El presidente habla de mejorar la actitud, ¿crees que ese es el problema o al equipo le está costando competir por otras circunstancias?

No, el equipo compite bien. El otro día no se dio, pero el equipo trabaja muy bien todos los días para sumar de tres. Creo que siempre ponemos todo de nuestra parte en el campo para intentar ganar, pero a veces las cosas no salen como uno quiere. A lo largo de la temporada hay momentos más altos y otros más bajos.

¿Cómo es posible que el equipo haya cambiado tanto en tan poco tiempo?

Desde la vuelta de Navidad nos está costando un poco más. Pero son dinámicas. Es muy difícil mantener una línea ascendente durante toda la liga. Por desgracia estamos ahora en un momento complicado, pero creo que estamos trabajando y entrenando muy duro para coger esa dinámica que teníamos antes de victorias y de sumar siempre.

A 8 puntos del primer puesto, ¿crees que es una distancia remontable o no pensáis en eso?

Ahora lo importante es pensar en el partido a partido, aunque suene a tópico. Hay que intentar sumar de tres en tres y ya más adelante veremos donde nos coloca la tabla.

¿Entiendes la frustración y el enfado de los aficionados?

Sí, totalmente. Ellos quieren que ganemos y no estuvimos bien en los últimos partidos. Entiendo que nos aprieten, estamos para eso y esperamos demostrarles ya desde este domingo que va a cambiar la dinámica y vamos a ir todos juntos porque nos hacen mucha falta y siempre les estamos agradecidos.

¿Qué respuesta esperas que dé el equipo?

Creo que tenemos que salir desde el minuto uno a por el partido, como veníamos haciendo siempre. Meter ganas y competir cada balón. Y a partir de ahí el equipo va a ir creciendo para volver a sumar tres puntos y coger confianza para meternos en una dinámica ganadora.

¿Qué crees que os puede aportar Hugo Villaverde?

Personalmente aún no lo conozco mucho, pero hablan muy bien de él. Creo que nos puede aportar mucho, auque es verdad que tenemos mucha gente en ataque, pero bienvenido sea porque parece un chico de mucha calidad.

El domingo llega el Viveiro a A Lomba y la previsión apunta a lluvia y viento. ¿Estáis preparando un partido físico en un campo que puede ponerse muy pesado?

Sí, sabemos como se puede poner el terreno de juego y sabemos que el rival va a competir bien. Estamos preparados para lo que venga.