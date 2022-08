Javi Sandá: “Xogar na Lomba ante 1.500 persoas é unha burrada”

Ayer se pasó por las oficinas del Arosa en Matosinhos el centrocampista coruñés Javi Sandá, que fue presentado oficialmente por el presidente Manolo Abalo. Natural de Culleredo y formado en las categorías inferiores del Deportivo, Sandá llega al Arosa con 23 años dispuesto a dar un paso adelante en su carrera deportiva. Tiene experiencia en Tercera, ya que jugó en el Laracha, cuando estuvo vinculado al Deportivo, y dos años en el Vilalbés. La temporada pasada no tuvo el protagonismo esperado en el Coruxo en Segunda RFEF, pero ahora espera ser diferencial en Vilagarcía. “Luisito incorporouno pensando que vai a ser importante no seu esquema”, afirmó el presidente. “Espero que o Arosa sexa o seu trampolín para que siga crecendo como futbolista”.





Sandá explicó ayer como se gestó su fichaje. “Estaba esperando por se aparecía algo de Segunda RFEF, pero chamoume Luisito e gustoume a idea que tiña e o obxectivo do clube, polo que non me custou moito decidirme”. Se define como “un mediocentro que me gusta ter o balón e asociarse, o que sería un mediocentro creativo”, por lo que está llamado a llevar la batuta en la medular.





Ayer el Arosa completó una nueva sesión de entrenamiento en Vilaxoán de su segunda semana de trabajo, que se cerrará el sábado con el amistoso en A Lomba con el Ourense CF (19 horas). “As sesións son moi físicas, Luisito busca que teñamos un ritmo moi alto de xogo”. Será esa una de las claves del equipo, imprimir una marcha más que sus rivales para aumentar su competitividad.





“Terceira é unha categoría bonita e moi complicada. Este ano ao ser menos equipos vai a ser máis competitiva. Oxalá podamos conseguir o obxectivo do ascenso, moitos dos que vimos aquí, vimos por iso, porque é un obxectivo bonito e ambicioso, pero seguro que vai a ser moi complicado”. Son 11 los fichajes que realizaron Luisito y Rodri Lojo hasta la fecha, por lo Sandá explica que “no vestiario estámonos coñecendo porque somos a maioria novos, de momento moi ben”.





Otra de las razones que atrajo a los nuevos fichajes del Arosa esta temporada es poder disfrutar del ambiente de A Lomba, donde la afición del Arosa se ha ganado un nombre en el fútbol gallego. “A afección para nós é moi importante. Xogar na casa con 1.500 persoas como ás veces se xoga aquí é unha burrada. Animamos a que veñan e que poñan o seu grao de area porque entre todos conseguirémolo”, concluye Javi Sandá. El Arosa entrenará hoy en doble sesión, por la mañana en Bamio y por la tarde en Vilaxoán. A partir del sábado comienzan los partidos, ya que tras medirse al Ourense CF visitará el miércoles en A Illa al Céltiga y el domingo 14 al Estradense, en este caso en partido ya oficial correspondiente a la Copa RFEF.