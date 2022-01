Jéssica Bouzas debuta con victoria en Manacor

La tenista vilagarciana Jéssica Bouzas inició el nuevo año en competición con victoria ayer en la primera ronda del cuadro final del W25 de Manacor ante la luxemburguesa Mandy Minella, cabeza de serie número 7 del torneo.



La arousana tuvo que remontar para imponerse 2-6, 7-5 y 6-3 en casi dos horas y media de partido. Jéssica empezó cometiendo muchos errores no forzados y perdió los primeros cinco juegos del partido, por lo que se le escapó el primer set. Al inicio del segundo pareció al fin encontrar mejores sensaciones y se puso con 3-0 de ventaja, pero volvió la irregularidad en sus golpes ante una rival que no se salió del guión con su juego de fondo de la pista. Con 3-3 en el segundo set, Jéssica superó mentalmente fases incómodas en las que no acababa de encontrar sus mejores sensaciones, pero fue capaz de resistir y llevarse la manga por 7-5. En el último set empezó con un 2-0 en contra, pero a partir de ahí fue claramente a más ante una rival que fue perdiendo fuelle y agresividad, quizá pagando el desgaste físico a sus 36 años. Bouzas se puso en modo rodillo para ganar cinco juegos seguidos. Desaprovechó tres bolas de partido al resto en el octavo juego de la tercera manga, que se le escapó, pero aseguró la victoria con su saque. Tras apear a la veterana luxemburguesa, que es la actual 260 del mundo y llegó a ser la número 66, Jéssica Bouzas se medirá en la segunda ronda a la alemana Stephanie Wagner, de 27 años, que es la número 281 del mundo. l