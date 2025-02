Jéssica Bouzas se estrena con victoria en México en un partido de más de dos horas y media

La tenista vilagarciana Jéssica Bouzas se estrenó con victoria en el cuadro final del WTA 500 Mérida Open Akron al derrotar a la eslovaca Renata Jamrichova por 7-5, 5-7 y 7-5 en más de dos horas y media de un partido que finalizó de madrugada en la pista central del Yucatán Country Club .

Jéssica hizo valer su experiencia en los momentos clave para superar a una joven de 17 años que demostró mucho talento tanto físico como tenístico, atributos que le llevaron el pasado año a ganar el Open de Australia y Roland Garros en categoría júnior. La jugadora zurda no le puso las cosas nada fáciles a una Jéssica Bouzas que no comenzó con buenas sensaciones en Mérida su gira americana, pero mantiene su idilio con México, donde el año pasado ganó en Morelia y jugó un gran tenis en Puerto Vallarta.

En un partido en el que ambas rivalizaron en golpes ganadores y errores no forzados porque arriesgaron en todo momento y trataron de llevar la iniciativa en el juego, Jéssica aguantó el tirón por debajo en el marcador en muchos momentos de cada set y llegó con piernas al tercero después de más de dos horas de partido para imponerse a la eslovaca, por lo que su siguiente rival en segunda ronda será Elina Avanesyan, que se impuso a Magdalena Frech. Esta última partía como cabeza de serie número 7 de un evento que cuenta con la presencia de Paula Badosa y Emma Navarro como grandes favoritas al título. Ambas están exentas en primera ronda, al igual que Anna Kalinskaya y la brasileña Beatriz Haddad Maia.

Avanesyan es la actual número 45 del ranking mundial. Jéssica ya sabe lo que es jugar contra la armenia. Se enfrentaron en dos ocasiones en Gran Canaria en tierra batida, con triunfo para Avanesyan en 2021 y para la arousana en 2022.

Al final del partido Jéssica explicó que empezó un poco nerviosa y reconoció que su rival "jugó bien", de ahí que la eslovaca pudiese remontar. En los peores momentos del tercer set la vilagarciana dijo que no se rindió, inspirada por un amigo en España "que está luchando mucho... y me dije que tengo que luchar también por él y eso me dio fuerza". Sobre su próxima rival, dijo que "es una buena amiga y sé que va a ser una buena batalla, pero ahora toca disfrutar de esta victoria y descansar".