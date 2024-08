Jéssica Bouzas se medirá a Pegula en el estadio más grande del mundo del tenis

Jéssica Bouzas vivirá mañana un auténtico partidazo para su carrera. No solo porque se vaya a medir a la número seis del mundo, Jéssica Pegula, en la tercera ronda del US Open, si no que lo hará en el estadio más grande del mundo del tenis, mañana a las 18 horas.

El Arthur Ashe Stadium, con capacidad para 24.000 personas, es todo un templo. De hecho, el estadio lleva el nombre del considerado mejor tenista afroamericano de la historia.

Un verano histórico para Jéssica Bouzas que, tras ganar en la catedral del tenis, la Pista Central de Wimbledon, ahora mostrará al planeta su gran talento en el mejor lugar del mundo.