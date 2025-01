Jéssica Bouzas pone a la número uno del mundo contra las cuerdas

Jéssica Bouzas sigue demostrando que ha nacido para esto. La tenista vilagarciana llevó a Aryna Sabalenka, la actual número uno del mundo, al límite en el encuentro correspondiente a la segunda ronda del Open de Australia. Si bien Bouzas ya vaticinó en la previa del encuentro que "iba a disfrutar", no se podría imaginar un encuentro tan de "tú a tú" ante la mejor tenista del planeta.

Sabalenka comenzó dominando el partido, pero Bouzas no se mostró asustada, si no todo lo contrario. La vilagarciana no evitó el contacto, e hizo uso de su fuerte potencial para cansar a la actual mejor tenista del planeta. Así, la bielorrusa tuvo que dejar ver su mejor versión para pasar a tercera ronda, con un resultado de 6-3 y 7-5 en más de una hora y media de partido.

Sin duda, Bouzas se mostró totalmente inspirada en el segundo set, llegando a robar dos veces la manga inicial a Sabalenka, a pesar de que ella lo cediese en tres ocasiones. Así, Jéssica bouzas se situó con una renta de 4-1 y 5-2, por lo que todo apuntaba a que el encuentro se tendría que decidir en el tercer set.

Finalmente, Sabalenka demostró porqué es la número uno del mundo. Encadenando raquetazos constantes comenzó a sumar puntos sin piedad, sellando así el definitivo 7-5 que le otorga el billete a tercera ronda. A pesar de la derrota, Bouzas demostró que su nombre ya es más que una realidad en el tenis mundial, brindando un encuentro, en toda una pista central, en el que hizo alarde de su gran potencial físico y en el que en ningún momento bajó los brazos, quedándose por muy poco a las puertas de batir a la mejor del mundo.