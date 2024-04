Jéssica Bouzas: "Es un sueño cumplido. Ya me creo que puedo estar aquí"

Jéssica Bouzas estaba exultante después de su gran victoria en el cuadro final del Mutua Open de Madrid ante Paula Badosa. La de Vilagarcía compareció ante los medios de comunicación para hablar de sus sensaciones y su análisis del partido. "Jugar contra Paula y contra cualquier jugadora de este nivel es una batalla. Empecé jugando muy bien, pero ella subió el nivel y ahí quizá no me lo acabé de creer al 100%. En el segundo set, con la ayuda de mi equipo, tuve esa confianza en mí misma, empecé a animarme un poco más y a sacar mi carácter".



La gallega reconoció que lo sucedido esta mañana "es un sueño cumplido porque el Mutua Madrid Open es mi torneo favorito. Le tenía muchísimas ganas desde que era pequeña, el poder hacerlo bien aquí...Poder jugar en esta primera ronda y en la Manolo Santana es un sueño cumplido".



Preguntada por su evolución en los últimos meses y su posible techo, ya que lleva 30 victorias en 37 partidos en este 2024 en el que ha ganado su primer torneo WTA, su primer partido de un cuadro final de un WTA 1.000 y se ha escalado al top 100 mundial, Jéssica mantiene el discurso humilde y realista.

"Me centro en mi paso a paso. "No pienso mucho en ir más allá, simplemente en seguir trabajando y al final los resultados llegarán. Los cambios más grandes en el último año es que ya me creo que puedo estar aquí, confío más en mí misma y he hecho un gran trabajo por detrás con mi equipo. Soy primeriza en muchas cosas y tengo que ir asimiládolas, pero la clave es confíar en mi tenis y estar tranquila, que es lo que me está dando resultados".

Sobre el transcurso del partido, la joven de 21 años reconoció que en el último set fue clave el break que le puso 5-3 arriba. "Fue el más tenso porque Paula estaba sacando muy bien", mientras que del punto del partido dijo que "solté el revés paralelo y lo único que pensaba es que está pasando y puedo hacerlo".



Este jueves Jéssica Bouzas tendrá que medirse en segunda ronda a la letona Jelena Ostapenko, número 10 del mundo y campeona de Roland Garros en 2017. "Lo afronto con mucha ilusión. Jugar contra estas jugadoras es una ilusión y un objetivo que tenía desde pequeñita. Afrontaré el partido con ilusión, con tranquilidad e intentando dejarlo todo en pista".

Por su parte, Paula Badosa también pasó por la sala de prensa de la Caja Mágica, reconcieno el gran partido de su rival. "Jéssica ha jugado muy, muy bien. Estoy decepcionada", dijo Badosa. "No he sentido molestias físicas, lo que me ha afectado es mi nivel de tenis, que ha sido muy bajo".