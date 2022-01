Jéssica Bouzas: “Vivir del tenis no es posible hasta alcanzar el top 120”

La tenista vilagarciana Jéssica Bouzas cerró su primer año en el circuito ITF con tres títulos y en el puesto 355 del ranking WTA tras jugar 23 torneos en países como Egipto, Turquía, Alemania, Francia, Portugal, Holanda y Grecia, además de España. Su primera temporada sénior tuvo un poco de todo. Pudo jugar la previa del Master de Madrid, fue convocada con la Selección Española a la fase final de la Billie Jean King Cup (antigua Copa Federación) y sufrió una luxación de hombro en agosto en un torneo en Gran Canaria. A lo largo del año jugó un total de 65 partidos individuales en los diferentes torneos, saldados con un balance de 45 victorias y 20 derrotas. Desde Alicante, donde afronta su sexto año en la Academia Ferrer, la vilagarciana de 19 años hace balance.



¿Qué valoración haces de este primer año en el circuito?

Creo que ha sido un buen año. Al principio empecé bastante fuerte y me llevé títulos. A mitad de año también iba muy bien y me pasó lo del hombro y tuve un pequeño parón, pero creo acabé el año con sensaciones positivas, buenos resultados y cumpliendo los objetivos marcados.



¿A nivel de juego como evalúas tu evolución este año?

Después de la cuarentena hubo un punto de inflexión. Para mí fue un antes y un después a nivel de madurez. Pude aclarar mis ideas. Concienciarme de que iba a empezar a jugar a nivel profesional, no a nivel júnior, sabiendo que la cosa se iba a poner seria de verdad. Fue un cambio de mentalidad en pista cada día, en cada entrenamiento, y a nivel tenístico una mejora grande, por eso llegaron los resultados.



¿Qué aspecto del juego estás tratando de pulir más?

A nivel técnico estoy mejorando mucho el saque, que es muy importante en el tenis porque es el único golpe en el que dependes de ti misma. No tenía un gran saque y era algo que estoy entrenando bastante y creo que mejorando.



Egipto, Turquía, Alemania, Francia, Holanda, Grecia...menudos viajes te pegaste este año...

Hubo más en otros años, pero bueno, estuvo bien. Tampoco tenemos tiempo para visitar y ver los sitios, y ahora menos por el tema covid. Viajamos, pero en cuanto perdemos tenemos que volver para entrenar, no hay tiempo para hacer turismo.



¿Viajas sola o con tu entrenador?

Depende. En la academia tengo mi equipo, formado por un entrenador principal, un preparador físico y un entrenador secundario que pueden acompañarme. Voy alternando en función de la disponibilidad de cada uno. Y este año también he viajado con Anabel Medina gracias a la Federación Española. Tener a Anabel es un privilegio, tengo mucho feeling con ella, creo que tenemos una muy buena relación en lo personal y en lo profesional.



Háblame de la Academia Ferrer tras de cinco años en ella...

Pues es la academia que apostó por mí cuando tenía 13 años. En aquel entonces siendo honesta ganaba muchos torneos en Galicia, pero fuera no hacía resultados espectaculares. De hecho el primero que hice fue subcampeona del Albert Costa, al que iban las 8 mejores sub 13 de España. Mi academia apostó por mí no por lo resultados sino por el potencial tenístico y me dio una beca. Aquí sigo y tengo pensado seguir con ellos porque están firmadas cosas y estoy súper contenta aquí, la verdad.



Ya no hay morriña...

Sí, sí que la hay. Eso siempre. Sí, claro. Yo me siento muy gallega aunque lleve aquí cinco años. Mi madre está aquí conmigo y siempre se lo digo. A ella le encanta esto por el calor, pero yo siempre que puedo y tengo unos días de vacaciones en los que me permiten irme a casa ni me lo pienso. Galicia me da vida, es como recargar pilas.



¿Te fijas mucho en el ranking?

No soy una obsesiva del ranking. Cuando voy a los torneos no voy pensando en cuanto tengo que sumar, si tengo que defender puntos... Eso lo llevan más los entrenadores. Trato de no obsesionarme con eso, sé que esto del ranking es subir y bajar.



¿Qué tipo de torneos vas a jugar este año?

Por ranking mi objetivo es jugar torneos W25 y poder seguir sumando para jugar torneos de 60.000 y 80.000, depende todo del ranking.



Pudiste jugar en el Master de Madrid y formar parte de la Selección Española en la fase final de la Billie Jean King Cup en Praga. ¿Qué valoración haces de esto?

En Madrid simplemente poder vivir la experiencia ya mereció la pena. El hecho de encontrarme en un gimnasio al lado de jugadoras top 100, verlas como hacen las cosas, como entrenan... En todo eso me fijo para poder ir aprendiendo. El partido me sirvió para ver mi nivel. Creo que hice un buen partido. Estoy satisfecha. Con la Federación Española fue el mayor aprendizaje, sin duda. Esa oportunidad de estar en Praga con la selección y vivirlo desde tan cerca me sirvió para ver como eran esas jugadoras. Aprendí mucho, al fijarme en como se comportaban a pie de pista, en cada sesión de entrenamiento, en el físico, comiendo... Fue una experiencia que no olvidaré jamás.



A nivel económico, ¿queda mucho para que puedas vivir del tenis?

Vivir del tenis no es posible hasta estar en un nivel top 120 del ranking más o menos. Acabar un año saliendo en positivo es complicado. En mi caso por suerte tengo ayudas, tanto de patrocinadores como la Federación, y con eso puedo ir tirando. Al final hay que buscarse la vida como se pueda. Yo voy a intentar meterme top 150 o jugar algún Grand Slam porque económicamente te ayuda.



¿Pesa mucho esa presión en pista? ¿Tener que ganar para que salgan las cuentas?

En mi caso reconozco que sí. No por mí, sino por mis padres. Por suerte ahora mismo tengo estas ayudas y no tengo que disponer de su dinero, pero es algo que en el futuro no me gustaría que ocurriese. Al contrario, ojalá pueda meterme top 100 para que mi dinero sea el suyo. Económicamente siempre hay presión. Si no tienes dinero no puedes viajar y jugar torneos, no puedes pagar entrenadores ni entrenamientos. Es muy complicado. Cuando eres joven, destacas, pero como te hagas un poco mayor y no destaques las ayudas dejan de llegar.



¿Donde vas a empezar la temporada de torneos este año?

Posiblemente empiece en Manacor dentro de unas semanas. Es un Torneo W25 y a partir de ahí ya veremos, con tranquilidad y yendo torneo a torneo sintiendo que estoy mejorando más allá de los resultados.



¿Sigues dedicando el tiempo de ocio a las series de televisión?

No, ahora leo. Siempre me gustó leer de pequeña. Y volví a retomarlo este año y es lo mejor que he podido hacer. Me desconecta durante mucho tiempo del tenis. En los torneos devoro libros. Sobre todo literatura juvenil.