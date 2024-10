Jéssica Bouzas vuela alto en China y se mete en cuartos de final del WTA 250 de Guangzhou

Jéssica Bouzas accede a cuartos de final del WTA 250 de Guangzhou tras superar en octavos de final esta mañana a la china Han Shi por 6-3 y 6-4 en una hora y media de partido. Es la victoria número 49 del año para la de Vilagarcía, que volvió a completar otro muy buen partido ante una joven rival de 19 años que no se lo puso fácil.



De hecho empezó mandando Han Shi con su derecha desde el fondo de la pista y se puso 2-0 arriba de inicio. Poco a poco Jéssica fue entrando en el partido, alternando golpes para traer a la red a una rival que jugaba más allá de la línea de fondo y le fue dando la vuelta a la situación. Tres juegos consecutivos de la jugadora de 22 años, otra vez sólida con su servicio y haciendo dos saques directos, le permitieron ponerse 5-3 arriba y cerrar el set en 36 minutos con su saque, pese a tener que levantar un 15-40 en contra.



En el segundo ya fue Bouzas Maneiro la que llevó la iniciativa en el marcador, pero su rival nunca se rindió en la pista central del Nansha Internacional Tennis Center y le dio la vuelta para ponerse 4-3 después de más de cuarenta minutos de segundo set.

Fue en esos momentos delicados del partido cuando Jéssica no perdió la calma y fue capaz de sacar su servicio adelante y a continuación presionar a la china para romperle el servicio. La arousana sacó para ganar y con un revés cruzado se fabricó su primera pelota de partido, que no desaprovechó con un muy buen saque abierto que no pudo devolver su rival.

Jéssica jugará el viernes por un puesto en semifinales contra la ganadora del duelo entre la norteamericana Caroline Dolehide y la checa Marie Bouzkova, que es la cabeza de serie número dos del evento y la número 47 del mundo. Con sus dos victorias en Cantón, Jéssica se asegura otra semana más en el top 60 y se coloca de forma provisional en el puesto 55, su mejor ranking mundial hasta la fecha.