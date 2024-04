“Jéssica juega más tranquila y confiada. Cambió su mentalidad”

Jéssica Bouzas empezó hoy con victoria un nuevo torneo 125K, al ganar a la alemana Anna-Lena Friedsam por 6-4 y 6-3 en La Bisbal (Girona) en un partido marcado por el viento. La vilagarciana prolonga sin descanso su espectacular racha triunfal y se sitúa provisionalmente como número 100 del mundo. Su próxima rival será la española Rebeka Masarova, número 86 del ranking, que se clasificó para octavos de final al remontar ante la francesa Fiona Ferro.



Roberto Ortega Olmedo (Getafe, 1991) es el entrenador de Jéssica desde hace seis meses. Ex tenista profesional, el madrileño comparte muchas horas de entrenamientos, viajes y partidos con la vilagarciana, por lo que es la persona que mejor puede analizar y ofrecer una visión de la progresión que está realizando la joven de 21 años. Róber Ortega, el entrenador que está consiguiendo que Bouzas disfrute del tenis en la pista y dé lo mejor de sí misma, atiende a Diario de Arousa.

¿Cómo está Jéssica tras jugar tantos partidos seguidos y el viaje de las últimas horas?

Bien, en cuanto acabó la final el domingo nos fuimos a Estambul y viajamos el lunes a España. Dividimos el viaje en dos días para que ella estuviese más descansada. Está muy contenta. La alegría y la confianza que te da ganar un torneo puede con el cansancio.

¿Cuando y cómo se convirtió en su entrenador?

A mediados de septiembre fue la primera semana que hicimos juntos. Yo estaba entrenando a otra jugadora hasta ese momento, a la serbia Olga Danilović. Javi Martí y Jéssica llevaban tiempo buscando una persona para que entrase al equipo, por lo que cuando quedé libre me incorporé. Unas semanas más tarde Javi decidió no seguir en el proyecto y me quedé yo con Jessi.

Todavía tiene margen de mejora. Si sigue trabajando bien podrá seguir subiendo

Llega cuando ella no está en su mejor momentos de resultados el pasado año...

Es difícil estar bien durante todo el año. Ella venía de hacerlo muy bien en verano y había ganado muchos partidos. Hubo cambios en el equipo y eso siempre puede afectar. Cuando empezamos a trabajar juntos le estaba costando un poquito más, pero al final era cuestión de tiempo. Jessi siempre trabaja bien, siempre entrena bien. Al final cuando haces las cosas bien, los resultados tienen que llegar.

Jéssica mira feliz a su entrenador tras ganar el domingo el WTA 125 de Antalya (Turquía)

¿La definiría como una “currante”?

Sí. Aparte de que ella es una tenista con mucha calidad que juega muy bien. Aunque eso lo tienen muchas jugadoras. A la hora de entrenar es una jugadora que siempre quiere mejorar y entrena con intensidad. Eso lo facilita todo.

¿Cuál es la clave para que se estén produciendo estos grandes resultados los últimos meses?

Muchas veces en los partidos de tenis todo se define en pequeños detalles. Todas las chicas juegan bien y le pegan fuerte a la bola. La confianza es la clave. Por lo que sea, hemos dado con la tecla para que Jessi esté un poquito más tranquila y confiando en lo que es capaz de hacer, ya que sigue pegándole a la bola igual, aunque es evidente que ella siente que le pega mejor y con más confianza. Pero el cambio ha sido en su mentalidad. Cuando juegas tranquilo y haces lo que te gusta, disfrutando de ello, pues todo sale mejor.

Es una jugadora joven, por lo que no se sabe donde está su techo, ¿no?

Lo bueno es que todavía tiene mucho margen de mejora. En caso contrario habríamos llegado al límite y no creo que sea así. Tampoco creo que sea bueno pensar en hasta donde puede llegar. Lo que sí sabemos es que si sigue trabajando bien podrá seguir subiendo y todavía tiene margen para mejorar en muchas cosas. En ese trabajo hay que centrarse para que a largo plazo las mejoras sean grandes y después ya se verá donde está su límite.

Con la personalidad extrovertida y positiva que tiene Jéssica, ¿la relación entrenador-jugadora es más sencilla?

Yo tengo mucha suerte como entrenador de haber llegado a Jessi porque a la hora de viajar y estar en pista es una persona muy agradable. Eso hace que todo sea fácil. Nos compaginamos bien por nuestra forma de ser y eso hace que todo salga más rodado. Todos tenemos días malos porque somos personas, pero intentamos que sean muchos los días buenos y que ella, que es la protagonista de todo esto, esté lo más a gusto posible.

Tengo mucha suerte de ser su entrenador. Es una persona muy agradable

En lo que va de año, de 28 partidos son 23 victorias. Esto no es lo normal en la mayoría de tenistas...

Claro, por eso lo que ha conseguido es tan complicado. Es de las jugadoras que más victorias lleva en todo el año. Ojalá todos los partidos se ganasen, pero eso no es posible en tenis. Cuando no salgan las cosas hay que estar preparados y recordar estos momentos, no bajar la cabeza y seguir trabajando porque podrán venir un par de torneos malos, pero el año al final saldrá bien.

Está rozando ya el top 100, ¿piensan en el ranking?

Intentamos que no. Sabemos que si estás pensando en los puntos no se afrontan igual los partidos. Es una realidad que es un objetivo que está muy cerca, pero hay que tomárselo con ilusión, no con tensión ni presión. Si no llega ahora, llegará más adelante. Lo que queremos es que con el tiempo su nivel y su ranking estén muy por encima del límite que permite entrar en el cuadro final de un Grand Slam. Queremos que sea una jugadora consolidada entre las cien primeras y que tenga esta tranquilidad.

Jéssica parece que es de la cultura del paso a paso y no del pelotazo, en cuanto a su avance en el circuito profesional del tenis...

Hay diferentes jugadoras. Algunas explotan cuando tienen 27 o 28 años porque ya tienen la experiencia suficiente. Otras, por su forma de jugar, tienen que ir poco a poco dando los pasos hacia adelante. Una de las cosas que ella no tenía en su cabeza era esa confianza de hacerlo bien en un torneo bueno. A medida que se va sintiendo con más confianza, creo que también va a ser capaz de dar ese pelotazo.

Visto como jugó en pista dura estos primeros meses, ¿puede que se convierta en su superficie favorita?

Ella siempre se sintió más cómodo en tierra. De hecho no confiaba mucho en que pudiese sacar puntos en pista dura, y se ha visto que sí es capaz. Por su forma de jugar puede hacerlo bien en cualquier superficie. Después de un inicio de año muy bueno en rápida, sin apenas poder adaptarse porque sólo entrenamos un par de días en tierra porque veníamos de Miami, fue capaz de ganar el primer torneo de tierra. Ella es capaz de jugar muy bien en todos los sitios.