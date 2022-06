José Vecoña: “La idea del club es que continúe el proyecto y reforzarnos si podemos”

El Portonovo finalizó la liga como el mejor equipo arousano de Preferente al acabar quinto la segunda fase por el ascenso con 6 victorias y 4 derrotas, sumando un total de 20 puntos. Los mismos que el Pontevedra B, que fue cuarto, y que el Barbadás, que se jugará el acceso a la Copa del Rey ante la Sarriana en Chantada.

El equipo de José Vecoña acabó a solo 3 puntos del segundo puesto que dio el ascenso al Gran Peña Celta C, tras completar una temporada que tuvo dos partes muy diferentes. Una muy mala hasta enero y otra notable a partir de entonces, con un gran final de la primera fase en la que logró 8 victorias, 2 empates y 1 sola derrota para acabar cuarto con 35 puntos. El técnico arlequinado, que se ve con fuerzas e ilusión para continuar, hace balance.



¿Qué valoración hace de la temporada?

Creo que podemos estar bastante contentos después de como empezamos y de los errores que cometimos de fichajes, que no salieron bien. Con lo mal clasificados que llegamos a Navidad, creo que es para estar contentos.



¿Qué faltó para completar esa gran remontada y ascender?

Hubo un momento clave en la segunda fase que fue el partido contra el Areas de la ida. Si no se lesiona Renda y no perdemos ese partido creo que tendríamos opciones reales de ascenso. Ese partido fue clave, a la jornada siguiente nos ganó el Barbadás en el 96 después de que el árbitro no señalase un penalti clarísimo a Dani (Abalo) y ya se nos esfumó cualquier opción.



Al final solo hubo 3 puntos de diferencia con el segundo puesto...

Sí, fue una pena porque la sensación es que esos dos partidos los merecimos ganar, aunque estábamos muy justos en la línea de atrás y la lesión de Renda para los últimos cinco partidos nos mató.





Dani Abalo fue un ejemplo para todos de actitud en cuanto a compromiso y esfuerzo





¿Cómo se explican los resultados tan distintos del equipo hasta enero y a partir de entonces?

Ha sido un tema mental. No nos iban saliendo las cosas y el equipo se vio muy presionado por las expectativas que se crearon. No éramos capaces de sacar ni un solo partido adelante hiciéremos lo que hiciéramos. Esa primera victoria en Moaña que dio paso a otras cuatro consecutivas nos relajó. Al final como dice Guardiola: esto es fútbol, no todo se puede explicar. Cogimos una racha después en la que ganábamos hasta sin querer y jugando peor que al principio cuando no ganábamos..



¿Cómo fue tener que jugar con ese déficit de puntos en un formato tan exigente?

Mucho desgaste. Teníamos que jugar todos los partidos como finales, y eso a nivel de cabeza te va pasando factura. Es un formato exigente sobre todo si empiezas mal, que fue lo que nos pasó. Nosotros mismos nos auto presionamos porque considerábamos que teníamos condiciones para estar arriba. Era decepcionante. Sin embargo en el vestuario había muchísima unión, es un grupo muy sano y nos ayudó tener gente de tanta experiencia.



Sorprendió en enero el fichaje de Dani Abalo, ¿qué aportó?

Dani como persona es un diez. Nos aportó calma y fue un ejemplo y un espejo para todos de la actitud que debe tener un deportista, en cuanto a compromiso y esfuerzo. A eso se le suma la calidad que tiene, que nos ayudó mucho, pero sobre todo destacaría su actitud de venir a sumar en el vestuario.





Aún haciendo las cosas bien, sabíamos que este año el ascenso iba a ser muy caro





¿Se ve con fuerzas para seguir?

Si me lo preguntas hace unos días te diría que no, pero ahora habrá que dejar pasar unos días. Casi toda la plantilla tienen las renovaciones encima de la mesa y hay que darse un tiempo, aunque la idea que tiene el club es que continúe el proyecto y reforzarnos en la medida de lo posible en ciertos puestos. Este año sabíamos que aún haciendo las cosas bien iba a ser difícil porque la UD Ourense iba a ser una plaza fija de ascenso, y después el Gran Peña se vio que era también un equipazo. Nosotros en la fase de ascenso fuimos el segundo mejor equipo pero no nos dio porque era muy caro.



La próxima temporada se recuperará el formato habitual con liga regular de 20 equipos. Aunque aún es pronto, ¿a qué rivales ve para pelear por ascenso??

Bueno, yo creo que los de siempre, que serán Ribadumia, Céltiga y Villalonga en esta zona, y después Valladares, los dos que descienden, Juvenil y Arnoia, y equipos como Barbadás o Cultural Areas serán un poco las referencias como todos los años.



Lástima el descenso del X. Sanxenxo...

Pues sí, fue una pena. Por desgracia sabíamos que a alguno de esta zona le podía tocar. La próxima temporada habrá muchos derbis otra vez y exigen mucho a nivel mental, hay mucha tensión y te dejas muchos puntos. Es algo que siempre nos va a lastrar a los equipos de esta zona.