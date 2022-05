Julio Rey: “No me podía ir tras descender”

“Son muchos factores por los que he decidido renovar, el principal es el sentimiento que tengo hacia este club y esta ciudad. Después de un año tan bonito en lo deportivo pero con ese descenso al final, no me podía ir con esa sensación”. Así explica Julio Rey las razones de su continuidad en el Arosa por séptima temporada consecutiva en el primer equipo. El capitán no ha querido esperar a escuchar otras ofertas y se ha comprometido con el club de toda su vida, que lo formó desde que tenía 6 años.





La renovación de Julio Rey es una declaración de intenciones del Arosa para tratar de empezar a configurar una plantilla muy competitiva con el objetivo de luchar por el ascenso. “Va a ser un año diferente, pero con la ambición de querer volver a Segunda RFEF porque este club y esta afición se lo merecen. El objetivo no va a ser otro que ascender”, reconoce Julio. “Se está trabajando por y para ello”.





En ese capítulo el propio técnico Luisito Míguez ha asumido la tarea de confeccionar la plantilla y ya avanza en el capítulo de renovaciones, fichajes y bajas. El técnico parece tener muy clara su hoja de ruta y la renovación del capitán ha sido una de sus prioridades. De hecho el propio Julio Rey reconoce que se estuvo gestando desde hace tiempo. “Luisito cuando llegó ya me dejó claro que quería contar conmigo para el año siguiente. Una vez acabada la temporada fue hablarlo y no hubo problemas. Continuar es lo mejor para mí porque aquí me siento a gusto”.





El club anunció la continuidad del capitán con un vídeo en redes sociales con el propio Julio Rey como protagonista en la alto de Lobeira enviando dos mensajes muy claros a la afición: “Porque Vilagarcía o merece” y “Xuntos voltaremos”. En Segunda RFEF Julio disputó más de 2.300 minutos y anotó 3 goles. Será por tanto un jugador importante también en Tercera. “Tenemos que hacerlo todos juntos, afición y equipo”, dice el jugador, consciente de que mantener el apoyo social y a la afición volcada va a ser determinante la próxima temporada para conseguir el ascenso.





En las oficinas del Arosa Luisito y el director general Rodrigo Lojo siguen trabajando en la configuración de la plantilla. En las próximas horas se esperan más novedades en la entidad, que de momento no ha anunciado oficialmente ninguna baja.





Rivales definidos

A falta de una jornada para la conclusión de la segunda fase en Preferente ya están decididos los cuatro ascensos a Tercera, por lo que el Arosa ya conoce a sus 15 rivales. El equipo vilagarciano, al ser el único recién descendido, será uno de los grandes rivales a batir, aunque hay que esperar para calibrar que presupuestos manejan otros equipos. Continúan en la categoría Somozas, Barco, Fabril, Bouzas, Vilalbés, Estradense, Alondras, Silva, Arzúa, Viveiro y Choco. Y llegan Arteixo, Paiosaco, UD Ourense y Gran Peña - Celta C.