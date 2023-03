Julio Rey “El objetivo es ganar los cuatro partidos, empezando por el del Choco”

El Arosa recibe este sábado a las 20 horas en A Lomba al Choco. A 4 puntos del Fabril con 12 por jugar, el ánimo del equipo arlequinado no decae. El capitán Julio Rey explica que “sabemos que dependemos de que ellos fallen, pero mientras los números den no vamos a bajar los brazos. El objetivo es ganar los cuatro partidos, empezando por el primero”.

Julio reconoce que el Arosa ha desaprovechado varias oportunidades de dar caza al filial. “Parece que estamos jugando al gato y al ratón. Cuando nosotros fallábamos, ellos también. Hasta esta última jornada en la que no tuvimos suerte porque creo que estamos mereciendo más”.

En A Lomba el Arosa está sacando los partidos adelante. Lleva tres victorias seguidas. Pero a domicilio los triunfos se resisten. No ha sido capaz de ganar en los cuatro desplazamientos. El “diez” arosista dice que “nos está costando porque no empezamos del todo bien y después es difícil remontar”.

Aunque solo queda un mes de liga regular, en el vestuario las miras son a corto plazo. “Mentalmente solo pensamos en el Choco, en conseguir los tres puntos”, dice el capitán. “Excepto nuestro próximo rival, que tampoco nos lo pondrá nada fácil como ya demostró ante el Fabril, todos se juegan mucho en estas últimas jornadas. No va a haber ningún partido fácil”.

El Arosa no se resigna. Todavía cree que el título, y el ascenso directo, se le puede poner a tiro. Lleva muchos meses persiguiendo al Fabril y no está dispuesto a bajar los brazos. Espoleado por su afición, que lleva desde el primer partido de liga tirando del equipo. “Lo de la afición es un escándalo”, reconoce Julio Rey. “En este tramo de temporada que es cuando más la necesitamos están ahí. Verlos tan volcados hace este club más especial”.