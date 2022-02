Julio Rey: “Todos hubiéramos firmado estar en esta situación”

A punto de entrar en el último y decisivo tercio de competición en Segunda RFEF, el Arosa se conjura para hacerse fuerte en A Lomba, donde jugará 7 de sus 12 encuentros. El equipo arlequinado lleva toda la temporada en al zona media de la tabla. De hecho solo en la jornada 10 estuvo en puestos de descenso, tras caer en casa ante el Langreo. Y no quiere volver a verse en esta situación ni llegar al final del campeonato obligado a remontar. “El balance hasta ahora es positivo, no estamos tan lejos de los de arriba”, señala el capitán Julio Rey, quien reconoce que tras la derrota ante el Coruxo “estamos en un pequeño bache, pero somos un equipo que hemos competido todas las jornadas salvo las malas sensaciones que dejamos en Llanera y Coruxo”.



El lunes hubo charla para analizar los errores cometidos en Fragoselo. “No fue un tirón de orejas, sino que hablamos de lo ocurrido. Creo que no hay que ser alarmistas, la primera vuelta fue buena y llevamos los mismos puntos en la segunda. Todos hubiéramos firmado estar en esta situación a principio de temporada”.



El sábado llega a A Lomba el líder, un Unión Adarve que atraviesa por su peor momento de la temporada. Los madrileños solo perdieron un partido en las primeras 19 jornadas y encadenaron 14 seguidas invictos, pero acumulan dos derrotas y un empate en sus tres últimos partidos. “Nosotros en casa nos sentimos fuertes”, explica el capitán arlequinado. “Estamos encontrando ese dinamismo que nos está faltando fuera, y el apoyo del público está siendo espectacular, con la gente animando en Preferencia todo el partido. Esperemos que el sábado estén con el equipo porque los vamos a necesitar hasta el último minuto”.



Julio Rey prefiere no hacer cábalas sobre los puntos necesarios para conseguir el objetivo. “Hay que ir partido a partido, es imposible hacer cuentas porque está siendo todo muy igualado. No hay que perder la calma, si ganas dos partidos te ves muy arriba, creo que va a estar igualado hasta la última jornada”.



En su debut en Segunda RFEF, el capitán es un fijo en el once y ha marcado dos goles. “Estoy contento, me estoy encontrando bien física y mentalmente, encontrando mi juego en la mayoría de los partidos”, comenta, completamente adaptado a la nueva liga.



Julio apuesta por una buena versión del Arosa el sábado ante el Unión Adarve, convencido de que la diferencia en la clasificación no se verá reflejada en el campo. “Nosotros contra los de arriba damos la talla, recuerdo que contra el Compostela fue nuestro meior partido, a pesar de perder, y también veníamos de hacerlo mal la semana anterior en Pontevedra”, advierte.