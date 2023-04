Julio Rey: "Que viaje tanta afición demuestra lo importante que es el Arosa para el pueblo"

Julio Rey ha vivido los dos últimos ascensos del Arosa. Hace justo una década, cuando era juvenil, disfrutó del regreso del equipo a Tercera en Bertamiráns. Hace dos temporadas, ya como capitán, celebró en A Lomba el salto a Segunda RFEF. Este domingo en Vilalba busca el tercero. "Somos conscientes de que puede ser nuestra última jornada. El primer objetivo está conseguido hace tiempo, que era el play off. Eso significa que hemos hecho una buena temporada y esperamos rematarla y ser campeones", dice el vilagarciano. El Arosa se prepara para los dos escenarios posibles. "Si no es así, con toda la positividad afrontaremos el play off".

Durante muchas jornadas el equipo arlequinado ha estado en modo perseguidor del Fabril, en una diferencia que han oscilado entre los cinco y los dos puntos. Pero tras las últimas tres victorias seguidas de los arlequinados ambos llegan empatados al último partido. Eso sí, con el golaverage a favor del filial. "El Rácing Villalbes, junto al Bouzas, el Fabril y nosotros, somos los que hemos estado siempre en la lucha por el play off desde la jornada uno. El Villalbés tuvo una primera vuelta mejor que la nuestra, pero desde que empezó la segunda vuelta hemos recortado bastantes puntos y nos hemos distanciado pese a que ellos tienen un gran equipo". Julio espera hace valer esta dinámica.

El capitán pone en valor a la afición. "No se le puede poner ningún pero. Si el Arosa es lo que es y nosotros somos lo que somos es en gran parte a la afición porque desde la jornada uno hasta la última han estado con nosotros. Siempre que hemos sido visitantes parecíamos locales porque siempre se desplazaban centenares de personas. Que vengan cuatro autobuses demuestra lo importante que es el Arosa para el pueblo y el pueblo para el Arosa".