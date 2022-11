El largo y pesado viaje, el mayor escollo en Granada

A mediodía partió ayer el Mariscos Antón Cortegada hacia Andalucía en un largo viaje por carretera, para medirse hoy a las 19 horas en Granada al Raca en la quinta jornada de LF2. Las vilagarcianas buscarán su primera victoria de la temporada a domicilio en un partido marcado por el auténtico “palizón” del viaje.





Las locales ganaron su primer partido en casa ante Logroño, pero a partir de entonces encajaron cuatro derrotas seguidas. En su pabellón Paquillo Fernández ante el MagecTías por 53-65 y a domicilio ante Almería (76-54), Arxil (109-65) y León (71-45). En su plantilla destaca la nigeriana Benedicta Unmah, que la pasada campaña jugó en Melilla, y la pívot serbia Marija Stojiljkovic, además de la veterana María Concepcion Cerqueira “Peque”, que sigue en activo con 48 años.





El Cortegada llega hoy a Granada como la mejor defensa de la liga. Y en ese apartado del juego quiere basar sus opciones de victoria ante el equipo que más balones perdidos promedia por partido (21). “La semana de entrenamientos no ha sido buena”, reconoce el técnico Javi Nogueira. Y es que hasta tres jugadoras arrastran problemas físicos. Andrea Ríos viajó, pero no jugará porque aún no está recuperada de su lesión muscular. Nuria Chorén también sufrió un percance muscular, aunque las pruebas descartaron una rotura. Nogueira reconoce que solo jugará si es necesario. En el caso de Mercy Wanyama sufrió un esguince de tobillo a principios de semama, ha ido mejorando pero no ha entrenado con normalidad. Pese a no estar al 100 %, la MVP de la categoría jugará. “Nos enfrentamos a un rival que anot mucho, hay que tenerle respeto”, sostiene Nogueira. “El viaje equilibra fuerzas”. El Cortegada peleará por su cuarta victoria en seis partidos para continuar en el top 5 de la clasificación.