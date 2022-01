Jose Luis Lemos: “Creo que contra el Arosa va a ser un mal partido”

El Arosa inicia mañana el nuevo año con el último partido de la primera vuelta que le enfrenta al Bergantiños en el campo de As Eiroas (17 horas, TVG2). Dos rivales que están prácticamente a la par en mitad de la tabla y que llevan caminos paralelos desde la temporada pasada. El último partido a domicilio del Arosa dicha campaña fue curiosamente en As Eiroas, con derrota por 2-1 que supuso el ascenso del equipo que entrena Jose Luis Lemos.



El Bergantiños se estrenó en Segunda RFEF con una polémica derrota en Langreo, a partir de entonces encadenó 9 jornadas sin perder y se metió en la zona de play-off, pero despidió el 2021 en pleno bache de resultados, coincidiendo con su participación en Copa del Rey (eliminó al Tudelano de 1ª RFEF y cayó ante el Rayo Vallecano), ya que lleva cuatro partidos sin ganar, y cuatro también sin ganar en casa. “Lo que nos ocurre es el reflejo de la competición, que es muy igualada y pequeños detalles definen los partidos”, dice Jose Luis Lemos. “Nosotros más que las rachas miramos el ritmo de puntuación. Nuestro objetivo es ponernos en 25 puntos el sábado, que sería una gran primera vuelta de cara a nuestro objetivo que es la permanencia tal y como está la liga, tan ajustada. El partido es importante para hacer una gran primera vuelta. Por las sensaciones que dimos hasta ahora creo sinceramente que podemos estar arriba, pero viendo la clasificación, lo apretada que está, primero hay que salvarse”.



El Bergantiños no se libró de la incidencia de la sexta ola del covid estas semanas. Uxío y Luis Brunet son bajas para el partido por este motivo, mientras que varios jugadores no han podido entrenar con normalidad, “hay dos o tres que llegan muy justos porque se incorporaron durante la semana”, reconoce Lemos. Por su parte, en el Arosa Ross y Diego Diz siguen en cuarentena, aunque en el caso del central espera recibir hoy el alta y entrenar con sus compañeros para poder afrontar el partido.



“El Arosa está mejorando, es un equipo equilibrado que a nivel de ritmo defensivo creció mucho en la liga, empezó más blando pero ahora está mejor. No me sorprende su trayectoria, hay equipos con menos argumentos que el Arosa en esta liga”, dice Lemos.



“El partido es una incógnita debido a lo ocurrido con el covid y al parón navideño”, dice Lemos. “Creo que no se va a parecer nada a los partidos que estábamos jugando en liga con normalidad. No sé muy bien por donde va a salir el partido, tengo muchas dudas de lo que pueda pasar. Incluso diría que va a ser un mal partido, no muy vistoso porque no creo que los futbolistas estén finos y con buen ritmo. Esa es la impresión que tengo ahora mismo”.



Lemos habla de Segunda RFEF como una liga “que tiene mucho más nivel que una Tercera, es muy competitiva y bonita para todos”, y reconoce que a su equipo le perjudica jugar en campo de hierba sintética, de hecho lleva más puntos como visitante (12) que como local (10). “Nosotros no perdemos en casa mucho, desde que soy entrenador del Bergan solo perdimos tres partidos en As Eiroas, pero para lo que mi equipo quiere hacer no le beneficia el campo. Otras cosa diferente es que nos adaptemos mejor que los rivales, ya que entrenamos ahí todos los días”.



El equipo de Carballo se reforzará al mercado invernal. Lemos dice que ficharán a “dos o tres jugadores” en este mes de enero. “Tenemos varias cosas abiertas, uno por línea para mejorar la plantilla”. El Arosa no moverá ficha si no se produce alguna salida.