El líder Fabril, un filial que apenas muestra debilidades

R.G /G.S

El Fabril llega mañana al campo de A Lomba como líder superado ya el ecuador de la liga. El equipo de Óscar Gilsanz es un filial con muchas fortalezas, como demostró en la primera vuelta cuando se impuso 2-1 al Arosa en un partido en el que fue superior.



A la hora de analizar las virtudes del Fabril hay que empezar por su capacidad goleadora. Lleva 34 tantos en 17 partidos y tiene a tres jugadores entre los máximo goleadores de la liga: el pichichi Martín Ochoa, el también riojano Mario Nájera y el mediapunta /extremo Diego Gómez. Esto no está reñido con su solidez defensiva. Destaca su pareja de centrales (Puerto-Barcia) muy compacta a pesar de la juventud de ambos. Los laterales también son muy fiables: Marc e Iano.



El Fabril, a pesar de ser un filial, apenas muestra debilidades. Es un equipo con madurez e ideas claras. Se adapta a diferentes contextos: no siempre sale con el balón jugado en corto y no siempre está en bloque alto. También tiene mucha variedad en el balón parado. Con buenos lanzadores como Marc, Diego, Iñaki, Jairo– y no tan buenos rematadores pero sí con diferentes jugadas de estrategia: saques en corto, aclarados, balones a la frontal para remates directos de volea… Otra de sus virtudes es que sabe jugar con el resultado. Cuando tiene el marcador a favor, el Fabril es capaz de juntar líneas, esperar en campo propio y transitar con velocidad aprovechando los espacios que deja el rival. Gilsanz no tiene problemas en hacer cambios defensivos y en muchas ocasiones acabó con doble lateral en la izquierda: Marcel lateral e Iano extremo.

Individualidades



El deportivismo tiene razones para ilusionarse con algunos nombres de su filial. En lo que va de liga destacan al menos cinco. Dani Barcia es diferencial tanto a nivel defensivo como ofensivo. A veces poco exigido, da la sensación de que la categoría se le queda pequeña. Entrena habitualmente con el primer equipo. Talento con balón, seriedad sin él.



Si Iano Simao fuese sub 23,



probablemente ya habría debutado con el primer equipo del Deportivo esta temporada. Llegó del Choco y sabe lo que es marcarle al Arosa en A Lomba. Tiene un punto más que el resto de sus compañeros en el plano físico. Un portento por la banda izquierda.



Jairo es el jugador diferente del medio del campo. Zurdo de muy buen pie, listo, que siempre se ofrece. Si el balón pasa por él, los ataques del Fabril mejoran. Es capaz de ver pases que otros no ven.



Diego Gómez está todavía en edad juvenil, puede jugar en la banda derecha (a pierna cambiada), en la izquierda (ahí empezó contra el Paiosaco) o en la mediapunta. Tiene visión de juego, uno para uno y buen golpeo de balón. Es un futbolista muy interesante y completo.



Por último, el también juvenil Martín Ochoa también llama la atención. No es el más rápido, ni el más fuerte, ni el que mejor golpeo tiene, pero tiene un don: el gol. Se mueve bien en el área, tiene intuición para saber dónde va a caer el balón y tiene capacidad goleadora. Tanto Diego Gómez como Martín Ochoa fueron clave el miércoles contra el Atlético en Copa del Rey Juvenil. Martín marcó el 2-2 y Diego el definitivo 3-2.

Estilo de juego



Los dibujos que emplea el rival del Arosa son el 1-4-2-3-1 y el 1-4-3-3. Al Fabril le gusta salir con el balón jugado desde atrás, tanto para encontrar superioridades y progresar con juego en corto como para atraer al rival a su parcela de campo y buscar envíos en profundidad para que corran sus tres piezas más avanzadas. Cuando el rival o el terreno de juego no lo permitieron, como contra el Arteixo en Ponte dos Brozos, tiene trabajadas alternativas directas para plantarse en campo contrario con pocos contactos. En fase ofensiva destacan las llegadas por banda con incorporación de laterales, juego interior con Jairo y Nájera a diferentes alturas, y muchas llegadas al área rival.



En fase defensiva, si el rival trata de jugar en corto, el Fabril presiona alto para tratar de recuperar la pelota cerca de la portería contraria. Si el rival juega directo, acumula jugadores por dentro para tratar de ganar disputa y segunda jugada, llevar el cuero al piso e iniciar su juego. Si es capaz de robar alto, busca área rival con decisión.



Quizá la defensa del juego directo y del balón parado es lo que más hacer sufrir al Fabril. Aunque tiene jugadores con dominio del juego aéreo, no están habituados a ese tipo de situaciones y mucho menos si se dan continuamente.



El técnico Óscar Gilsanz apenas ha podido contar con Davo, el máximo goleador del equipo la pasada temporada. No ha sido titular en ningún partido. Se lesionó en pretemporada y sigue sin estar al 100%. En cuanto a David Mella, internacional Sub 17 y joya de la cantera de Abegondo, no juega desde la segunda jornada. En teoría debido a una pubalgia que arrastra.



El técnico fabrilista tiene una dilatada experiencia en Tercera en diferentes equipos. En el Fabril esta temporada juega siempre con el mismo once salvo en algunas posiciones: portería (Ríos o Brais), mediocentro que acompaña a Brais Val (Jairo o Barba), extremo izquierdo (Iñaki o Jesús Ares). Por último, Óscar Gilsanz resta presión a los suyos y considera al Arosa como el máximo favorito para ganar la liga y ascender de forma directa: por jugadores, presupuesto, masa social e historia.