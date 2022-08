“Llegó gente joven que aporta ganas. Tenemos un buen equipo”

El Arosa llega a la recta final de la pretemporada pendiente de la enfermería y del mercado de fichajes, ya que la plantilla se ha quedado corta por las lesiones de cara al inicio de liga, pero también llega con buenas sensaciones tras los últimos encuentros.



El equipo de Luisito Míguez cerrará el sábado en Burgáns ante el CJ Cambados su agenda de amistosos. Hasta la fecha ganó a tres rivales de Preferente: Céltiga (1-3), Boiro (2-3) y Portonovo (0-2). Empató ante el Estradense de Tercera RFEF: Estradense, cayendo a penaltis en Copa RFEF. Y saldó con un empate y una derrota abultada sus test ante equipos de Segunda RFEF: Ourense CF (1-1) y Coruxo (5-1).



Si bien, en la única derrota de la pretemporada el equipo hizo una gran primera parte en O Vao, siendo superior al Coruxo y llegando empatado al descanso. En el vestuario, el capitán Julio Rey confirma que estas impresiones son correctas. “Al equipo lo veo bien, llegó gente con ganas y a mi me gusta el equipo”. El “10” arlequinado reconoce que está siendo una pretemporada “dura y difícil”, la más exigente de los últimos años “por las dobles sesiones y sobre todo por el calor, al no regar el campo eso afecta mucho”, dice Julio.



El fin de semana tuvieron minutos dos de los defensas que estaban en la enfermería, Pacheco y Santi Figueroa, pero Martín Sánchez y Campillo siguen lesionados y no podrán debutar en la primera jornada en O Barco. “Esperamos ir recuperando gente”, dice el capitán.



Luisito Míguez quiere reforzar el eje de la zaga dadas las circunstancias. La idea del técnico es fichar a tres jugadores. Uno de ellos será un portero sub 23, plaza en la que tiene opciones de quedarse Pablo Rial, que está a prueba. Después el de Teo quiere un central y un delantero. El mercado en Tercera está abierto hasta finales de enero, por lo que podrían llegar con la liga empezada.



En este sentido, otro de los pesos pesados en el vestuario, Sergio Cotilla, incide en la importancia de que lleguen jugadores “que mejoren lo que hay”. El lateral, en la misma línea de Julio, asegura que “está siendo la pretemporada más dura de los últimos años en el Arosa, sobre todo por la carga de entrenamientos”. Cotilla explica que “ahora hay lesionados que empiezan a salir, pero al aguantar esta pretemporada creo que vamos a tener gasolina para toda la liga”. A Cotilla también le gusta la plantilla. “Es un equipo muy nuevo, compensado y con gente joven, que aportan ganas”.



El Arosa comenzó ayer su sexta semana de pretemporada, de nuevo con los seis juveniles a las órdenes de Luisito, que está muy contento con su respuesta. El equipo de la cantera debuta en División de Honor el domingo a las 12 horas en A Lomba ante el Coruxo.