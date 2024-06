Lluvia de medallas en Verducido para los cadetes arousanos

Verducido acogió este fin de semana la Copa de España de Jóvenes Promesas en categoría cadete, reuniendo a medio millar de deportistas en representación de 80 clubes de todo el territorio nacional. La competición se desarrolló con buena temperatura, aunque el viento fue un hándicap. El sábado se desarrollaron las pruebas individuales, en las que los representantes arousanos dejaron el pabellón muy alto. Y el domingo las de equipo, también con lluvia de medallas por parte de los piragüistas de la zona.



La cambadesa Sofía Parada (Cofradía de Pescadores de Portonovo) se proclamó campeona en Cadete A K1 500, en una final en la que la sanxenxina Lorena Pérez Chan (Verducido) fue quinta. En Cadete B K1 500 la victoria fue para Sabela Fernández (Club Piragüismo Rianxo), que también se impuso por apenas media segundo. Sara Burgos (CP Portonovo) fue quinta.



Tomás Pérez (As Torres Romería Vikinga de Catoira) se colgó la plata en la final Cadete B C1, quedándose a apenas dos décimas del oro. Sabela Duro, del Náutico Pontecesures, consiguió subirse al podio al ser tercera en Cadete B C1 500. En la final A de canoa, Marta Castiñeiras (As Torres) se colgó la plata, mientras que Silvia Gago (Náutico O Muiño de Ribadumia) se hizo con el bronce. Ainara Rodríguez (Pontecesures) fue novena. David Cortés (O Muiño) fue tercero en PK3 500, mientras que en la final K1 Cadete A sobre 1.000 metros, Jose Luis Iglesias (CP Portonovo) acabó entre los diez mejores.



También en las pruebas de barcos de equipos la cantera arousana demostró su competitividad. En K4, la tripulación del Cofradía de Pescadores de Portonovo formada por Sara Burgos, Nuria Lastres, Lucía Otero y Sofía Parada se hicieron con la segunda posición, sólo superadas por el barco del Kayak Tudense. El C4 de As Torres formado por Daniel Davila, Roi Davila, Tomás Pérez y Samuel Iglesias se colgó la medalla de plata. Al igual que el propio Tomás Pérez junto a Marta Castiñeiras, ambos de As Torres, en C2 500 mixto, con Silvia Gago y Alexandre Meis (O Muiño) quintos, y Mariña Busto y Roi Davila (As Torres), novenos.



En K2 500, Jose Luis Iglesias y Pedro Caballero (CP Portonovo) fueron cuartos. En C2 500, Pablo Lorenzo y César Ramón Prego (Rias Baixas-Boiro) fueron quintos, justo por delante de la pareja del Náutico O Muiño formada por Alexandre Meis y Alejandro Peiteado. En K2, Sofía Parada y Sara Burgos también se quedaron cerca de la medalla al ser cuartas, al igual que Sabela Duro y Sara Vila (Pontecesures) en C2, con Mariña Busto y Marta Castiñeiras (As Torres) y Uxía Álvarez y Ainara Rodríguez (Pontecesures) sextas y octavas respectivamente.