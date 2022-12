A Lomba acoge un clásico del fútbol gallego con muchos alicientes

A Lomba acoge esta tarde un clásico del fútbol gallego. A partir de las 17 horas se enfrentan dos históricos. Arosa y un UD Ourense que recogió el testigo del CD Ourense cuando este desapareció por problemas económicos en 2014, después de finalizar octavo en Segunda B y ganar la Copa RFEF con Luisito Míguez en el banquilo. El reencuentro del técnico del Arosa con el ourensanismo es otro de los alicientes que tiene la cita, importante en la parte alta. El Arosa es tercero con dos puntos más que la UD Ourense, cuarta.



Los visitantes regresaron la temporada pasada a Tercera proclamándose campeones de Preferente Sur con 28 victorias, 5 empates y solo 1 derrota. Con un técnico joven al frente, Jorge De Dios (27 años) y haciendo un fútbol posicional y ofensivo. Vistoso. Con el salto de categoría, este verano el rival del Arosa cambió a la mitad de su plantilla. Continúan jugadores importantes como el portero Ramón, los defensas Pablo Corzo, Varo, Álex Vázquez y Villarino, los medios Viti, Champi y Gabi o el delantero Raúl Melo. Los ourensanistas realizaron una decena de fichajes, la mayoría sub 23. Del Celta juvenil llegaron el portero Brais y los defensas Isma y Javi Rubio. Del Pontevedra B, Antón Guisande, y del Levante juvenil el delantero José Pérez, formado en el Pabellón de Ourense y que es el pichichi del equipo con cinco goles.



Además tambien ficharon a jugadores con más experiencia como el central Iván Amaya (Laredo), los centrocampistas Albertito (Vilalbés) y Manu Núñez (Somozas) o el delantero Joni (Arenteiro).



Se espera un gran ambiente. El Arosa ha declarado el partido como “día de homenaje al socio”, por lo que todas las personas abonadas podrán retirar una entrada adicional en taquilla. Además habrá un macrosorteo navideño con un sinfín de regalos. La UD Ourense, que también tiene una masa social y una afición espectacular, no estará sola en A Lomba.



El partido es el tercero que juegan ambos en ocho días. El jueves cosecharon empates con diferente sabor. El Arosa se dejó dos puntos en el feudo del colista. La UD Ourense niveló un 0-2 ante el líder Fabril al marcar en los últimos cinco minutos. Le supo a victoria.



A Luisito le preocupa el estado físico de algunos de sus jugadores. Por eso esperará a última hora esta tarde para decidir el once. El entrenador arlequinado dice que “hai xogadores que o xoves remataron con moitos problemas físicos, polo que veremos que once podemos sacar”. Sobre el rival, considera que comparte el mismo objetivo del Arosa de “pelexar cos mellores e tratar de cambiar de categoría”, y reconoce tenerle “moito cariño” dado su pasado como entrenador ourensanista. “Somos dous equipos fortes e vai ser un partido moi bonito porque eles tamén propoñen moi bo fútbol. Depende do estado do terreo de xogo, pero creo que a xente vai ver un bo partido”.