A Lomba entra en juego para un Arosa que regala entradas a sus socios frente al Avilés

La directiva del Arosa quiere que el domingo A Lomba presente una de las mejores entradas de la temporada en el partido ante el Real Avilés (17 horas). El presidente Manolo Abalo anunció que cada socio tiene derecho a una entrada gratuita para un acompañante. El único requisito es retirar la entrada en horario de oficina a lo largo del día de hoy en A Lomba (de 10 a 12 horas y de 17 a 19 horas). En el club son conscientes de que el partido del domingo no es definitivo, ya que todavía quedan diez jornadas para la conclusión del campeonato, pero sí es muy importante tras las últimas derrotas abultadas a domicilio. El Arosa ya no tiene colchón de puntos sobre el descenso y quiere hacer de A Lomba un fortín para allanar su camino a la permanencia.



Lo cierto es que el comportamiento del equipo en casa difiere mucho de su rendimiento como visitante en los últimos meses. En A Lomba ha sumado 8 de sus últimos 9 puntos merced a las victorias in extremis ante Marino de Luanco y Segoviana y a los empates ante los equipos madrileños del Leganés B y del líder Unión Adarve.



El equipo de Jorge Otero recibe el domingo a un histórico, un Real Avilés que partió esta temporada con el objetivo de pelear por el ascenso. Durante el primer tercio de liga estuvo en puestos de play-off, pero después entró en barrena, lo que motivó un cambio de entrenador. Solo ha ganado dos de sus últimos doce encuentros. Eso sí, ambos a domicilio ante Leganés B y Unión Adarve. Aventaja en solo 2 puntos al Arosa, por lo que en Vilagarcía ven este partido como la posibilidad de superar a otro equipo en la tabla y convertirlo definitivamente en un rival directo en la pelea por la permanencia.



El Arosa se siente mucho más fuerte como local. Juega con mayor determinación respaldado por su afición. La directiva espera que esta se movilice a lo largo del día para retirar entradas para acompañantes, con la idea de que nadie se quede sin poder asistir al partido. Será el primero de los dos consecutivos que jugará el equipo como local, ya que el próximo sábado recibirá a las 19 horas al Palencia Cristo Atlético.



Ayer el equipo de Jorge Otero entrenó en Zacande con varios juveniles, que el miércoles perdieron en A Coruña el aplazado ante el Calasanz (2-0). El técnico tendrá que completar la lista del domingo con al menos 3, debido a las bajas por lesión de Pedro Beda, Pedro García, Ross y Róber.