Lombardero completa la remontada en La Rioja

El Atlético Villalonga venció por 1-2 al Club Deportivo Padrejón, a domicilio. Las de Edu González, que no conocían la victoria desde la segunda jornada, suman así tres puntos importantes en un duelo al que llegaron justas de efectivos por las distintas lesiones a las que se encuentra haciendo frente el combinado sanxenxino, y es que González solo pudo hacer tres cambios. Lo cierto, es que el enfrentamiento no comenzó bien para las visitantes, ya que Saioa adelantó al Padrejón en el minuto dos, gracias a un balón filtrado entre central y lateral, a causa de un fallo defensivo por parte de las de González. “Teníamos que intentar dominarles el juego, y aún teníamos tiempo. Lo importante era encontrar los espacios por dentro y así lo hicimos”, señala González.



Las de Sanxenxo sacaron su lado más habilidoso en la circulación del esférico. “En el 1-1, la portera local no pudo hacer nada, y a partir de ahí conseguimois elaborar mejor el juego”, señala Edu González. “Quedaban todavía 70 minutos, lo mismo que hicimos antes, es decir, seguir con el mismo planteamiento, querer el balón, querer enlazar, querer jugar, querer hacer el campo lo más grande posible para que ellas dejaran esos espacios, y conseguimos crear más ocasiones”, recalca el técnico.



Tras el descanso, las locales trataron de apretar más el enfrentamiento, pero las ocasiones de peligro recaían todavía más en el combinado visitante. “nos costaba un poquito más perfilarnos para recibir esos balones bien posicionados y darle la continuidad al juego, ellas se vinieron también, fueron un poquito más arriba a apretarnos, aunque salíamos con el balón desde atrás prácticamente en todas las ocasiones y alguna vez teníamos que jugar un poquito más directo, más largo”, destaca González. Así, en el último suspiro del encuentro, gracias a un balón centrado por la banda derecha, Nerea alcanza el rechace y termina por hacer el 1-2 que otorgaría los tres puntos a las de González.

Ficha técnica:

Pradejón: Neike; Saioa, Irati, Esther (Alejandra, min.46), Kimberly, Gloria (Iraia López, min.71), Ana Pagola (Miriam, min.84), Aitana, Marta Rodríguez (Vanesa, min.84), Ainoa López (Hajar, min.61), Andrea Galán.

At. Villalonga: Curbelo; Ane (Carolina, min.83), Goretti, Vanessa, Lia (Paula Sanmartín, min.83), Nerea Lombardero, Dolores, Claudia Cabezas, Amanda (Noa, min.66), Paula.

Goles: 1-0 (Saioa, min.2), 1-1 (Vanessa, min.21), 1-2 (Nerea Lombardero, min.80)

Árbitro: Velez Castelar. Amonestó a Andrea, Saioa y Kimberly por las locales, y a Carolina, Goretti y Vanessa por las visitantes.