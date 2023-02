Lucas Castro marca en la épica remontada de Galicia Sub 16 ante Andalucía

Galicia Sub 16 se clasificó para la fase final del Campeonato de España, en la que defenderá título, al ganar a Andalucía por 3-1 en un increíble y emocionante final de partido. El cambadés del RC Deportivo Lucas Castro anotó el 2-1 ya en el tiempo de aumento. Galicia necesitaba un gol más para clasificarse, debido al empate de puntos con Andalucía y al goleaverage, y solo unos instantes después llegó el tercero obra de Andrés Antañón. Galicia Sub 16 inició la segunda parte por debajo en el marcador, pero nunca perdió la fe y consiguió una remontada épica que le da la segunda plaza del grupo por detrás de Madrid. En este último partido en Cádiz fueron titulares el caldense Rubén Fernández y el arosista Manu Campos, de nuevo con el presidente Manolo Abalo sin perder detalle en la grada. Mientras que Lucas Castro entró en la segunda parte y fue decisivo con su gol.

Por lo que respecta a la Selección Sub 14, cerró la fase plata con otra derrota, al perder 3-2 contra Aragón, con el ribadumiense Dani Gondar como titular, por lo que quedó apeado al finalizar tercero con solo 1 punto.