Luis Gabín: “Acabar entre los cuatro primeros no será fácil”

El Sigaltec CLB cerró la primera fase de la liga de Primera Autonómica con una trabajada y apurada victoria en Fontecarmoa 2 ante el Allariz por 50-47. No fue el mejor partido en lo que va de temporada del equipo que entrena Luis Gabín, pero a base de oficio los vilagarcianos pudieron devolverle la moneda a los ourensanos, que les habían ganado en la primera vuelta.



“Fue un partido duro, en el que empezamos muy mal, atascados”, explica el entrenador. “Estábamos probando cosas nuevas en ataque”, puesto que la cita no tenía ninguna trascendencia ni implicación clasificatoria. “Nos pusimos diez abajo, dimos un arreón antes del descanso y en la segunda parte ellos se cerraron mucho y nos costó meter, pero al final con un poco de acierto lo sacamos, aunque no era lo más importante”, reconoce Gabín.



El veterano pívot Gustavo Andújar, con 9 puntos, fue el máximo anotador de los locales, que cierran la primera fase con un balance de 12 victorias y 2 derrotas, en lo más alto de la tabla empatados con Porriño. “Hemos cumplido el primer objetivo que es asegurar la permanencia. Volvemos a jugar por ascender otro año más. Estamos encantados con el trabajo de los jugadores. Hemos estado con muy buena racha y sensaciones hasta Navidades, después las lesiones nos lastraron un poco”. Pedro Sabugueiro y Jorge Touza todavía arrastran problemas y su concurso en el primer partido de la segunda fase el domingo en Cambre está en el alero.



Al Sigaltec le toca ahora hacer borrón y cuenta nueva, ya que todas estas victorias logradas hasta la fecha ya no tienen valor en la segunda fase, en la que los cuatro primeros de cada grupo entran en una liga de todos contra todos a ida y vuelta, en la que al final de la misma los cuatro mejores se jugaran dos plazas de ascenso en una final four. Aparte de Porriño y Allariz, el otro equipo clasificado del grupo sur es el CB Berberecho de Noia, mientras que del grupo norte acceden al Ineltron Santo Domingo Betanzos, que ganó sus doce partidos en la primera fase, el Costa Ártabra de Ferrol, el Cambre y el Rosalía santiagués.



“El objetivo que nos marcamos en estos catorce partidos de la segunda fase es acabar entre los cuatro primeros, pero sabemos que no va a ser fácil”, explica Luis Gabín. “Porriño está cada vez mejor y es un rival muy duro. Betanzos por longitud de plantilla y físico es el claro favorito al ascenso. Y después va a estar todo muy igualado. Cada partido lo va a ganar el equipo que esté mejor ese día”. Pese a la dificultad de colarse en la final four, donde habrá dos semifinales (1º vs 4º y 2º vs 3º) cuyos ganadores serán los que asciende, es una motivación ilusionante a partir de ahora para el Sigaltec, que sueña con regresar a EBA.

CB O Meco



El CB O Meco jugará la fase por la permanencia y su primer rival será el Universitario Campus Ourense el sábado.