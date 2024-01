Luis Treviño sustituye a Guillermo Martín al frente del Umia femenino, que este sábado recibe al Lugo a las 17 horas en A Bouza en un partido muy importante en sus aspiraciones de permamencia en Tercera RFEF. Este viernes el presidente Alfonso Chantrero comunicó a Martín la decisión de prescindir de sus servicios, en el intento de buscar un revulsivo, ya que el Umia es colista con sólo 4 puntos en 14 jornadas, por lo que está a 7 de los puestos de permanencia.



Guillermo Martín, que llegó al Umia este verano para ser el preparador físico, tuvo que hacerse cargo del equipo tras la dimisión de Moisés Campos a las puertas de que se iniciase la competición. "Me voy con la sensación de que he dado lo mejor de mí, no estoy seguro de haber sacado lo máximo de las jugadoras, eso se verá en los próximos partidos", explica. Martín considera que en los últimos encuentros el Umia había presentado una mejoría considerable, aunque no se refleje en los resultados. "Desde que empecé en septiembre hasta hoy, el nivel deportivo de las jugadoras ha crecido en los entrenamientos, en cuanto a intensidad, interpretación del juego y compromiso". Pero no ha sido suficiente para cambiar la dinámica de un equipo que según el técnico saliente es víctima de una mala planificación en cuanto a la plantilla.



Medio año después de despedirse del Viajes InterRías FF, al que ascendió en tres ocasiones para dejarlo en Segunda RFEF, el vilagarciano Luis Treviño vuelve al ruedo con el objetivo de salvar al Umia. Este viernes dirige su primera sesión y mañana debuta ante un rival directo, ya que el Lugo es penúltimo con 6 puntos más que las de Barrantes.



Por delante tiene algo más de dos semanas si quiere reforzar la plantilla antes del cierre del mercado. Tania Esperón ha dejado el equipo por una oferta del fútbol chino, mientras que Eva López deberá cumplir dos partidos de sanción. "La plantilla es corta, pero es un buen grupo que lo ha demostrado durante muchos años y vamos a intentar dar con la tecla", dice un Treviño que conoce bien a las jugadoras y a la categoría. "Estoy con muchas ganas de intentar ayudar", dice el vilagarciano, que este sábado todavía no podrá sentarse en el banquillo a la espera de tener tramitada su ficha.