Luisito: “Estou moi orgulloso destes rapaces”

Luisito estaba fastidiado al final del partido. “Só me queda felicitar ao Vilalbés é desexarlle toda a sorte. Tivo tres ocasión e meteu dúas e o seu porteiro estivo inmenso. Estou moi orgulloso destes repaces. Son o mellor grupo humano que adestrei en todos os anos que levo de adestrador. Xa podían ser mellores ou peores, pero a entrega era impresionante. Se digo o que penso vou reventar todo e o único que me doe é pola afición e polo presidente. Quería ascender por Manuel, pola súa muller e polos rapaces, porque este equipo si que merecía ascender pero si analizas desde o primeiro día ata o último… as imaxes están aí para ver”.



Su análisis del partido fue el siguiente: “O campo non axudou e encontraronse cun erro noso nun saque de banda e o gol de 500 metes unha. Manu Táboas non fixo unha parada en todo o partido. Por moitas desculpas e por moito que fale é mellor estar calado. Ata no último minuto Santomé fixo unha parada impresionante. Isto é un deporte e nada máis e os rapaces e eu recuperarémonos”.



Como es habitual, el técnico del Arosa puso en valor la temporada de su equipo. “Foi unha campaña sensacional, nivel impresionante” y no quiso hablar de su futuro. “O que quero agora é ir para xunto da miña nai e descansar. Sei o querido que son aquí, polo presidente e a directiva, pero agora non penso así”.