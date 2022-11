Luisito: “Hay que tomar medidas y fichar”

Luisito estaba muy enfadado al final del partido. “El resumen es que un equipo jugó con una intensidad tremenda y el otro hizo el ridículo. No hay más”, empezó diciendo. “Una vez sí, pero más así no paso. Lo único que tengo que hacer es pedirle mil perdones a la gente que vino de Vilagarcía, pero esto no vuelve a pasar más porque si no más de uno se va para su casa. O me marcho yo o esto no lo consiento”.





Lanzó una advertencia. “Consiento perder, porque esto es fútbol, pero lo que no puede ser en cosas entrenadas hacerlo tan mal.





Cuando te pones una camiseta del equipo que yo entreno hay cosas que no consiento. Ya lo saben porque ya se lo dije en el vestuario. No hay disculpa, ni siquiera el campo porque nuestro campo está mucho peor que este. Nuestro campo da vergüenza. Lo único que pasó en que enfrente tuvimos futbolistas súper humildes, que jugaron con una intensidad tremenda y que nos dieron una lección. Si queremos estar en otra categoría, ascender o disputar el play-off, no podemos hacer el ridículo que hicimos.





El primero que se pone por delante soy yo, pero aunque no tengas entrenador no puedes hacer este ridículo”.





Luisito, que considera que su equipo regaló los tres goles, ya piensa en hacer cambios en la plantilla. “Tendré que hablar con el presidente y tengo que tomar medidas y fichar. No puedo estar solo con dos centrales jugando a la lotería porque Pacheco vino con fiebre y ya se vio en el campo. Sylla está muy lastimado y no puedo estar con Borja solo toda la temporada. Tengo que buscar soluciones porque hay futbolistas que no andan, y o los pongo a andar o hay que buscar soluciones. No podemos hacer estos ridículos. Fue un Arosa que no reconozco”.