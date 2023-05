Luisito Míguez: “No vamos a salir a empatar en A Lomba”

Luisito no estaba descontento al final del duelo. El empate no es un mal resultado y el Vilalbés no generó demasiadas ocasiones al Arosa. “Sabíamos que era un partido y un rival muy difícil. Creo que estuvimos en líneas generales bastante bien, sobre todo con balón. Queríamos tenerla para que ellos corrieran y eso lo hicimos muy bien. Nos pusimos por delante, pero fue una pena que en una jugada a balón parado hayamos tirado al traste todo”.



El entrenador del Arosa considera que “la eliminatoria está muy abierta, tenemos una ligera ventaja y estos son partidos que hay que saber jugar. Ahora con el factor campo tenemos ventaja, pero tengo muy claro que no vamos a salir a empatar en A Lomba porque no es mi estilo ni mi manera de pensar”.



En la mente del entrenador de Teo ya está ese partido de vuelta. “Será un partido parecido a la ida. El Villalbés tiene un grandísimo equipo y futbolistas de un nivel individual impresionante. Lo que más me sorprendió de este equipo es que quedara tan rezagado en liga respecto al Fabril y a nosotros. Yo creo que tiene equipo para haber disputado el título de liga, pero desconozco los motivos porque estuvo tan mal en la segunda vuelta. Ahora está haciendo un play off impresionante, como demostró en los partidos ante el Bouzas, y hoy también compitió muy bien, lo que pasa es que nosotros también estuvimos a muy buen nivel”.



A Lomba dictará sentencia y la afición del Arosa desempeñará un papel fundamental para ayudar al equipo.

Lamas: “Ao Arosa espéralle un partido de volta moi complicado”

El entrenador del Racing Vilalbés, Simón Lamas, hizo una valoración “positiva” del partido y del resultado de empate pese a jugar en casa. “Estamos moi vivos na eliminatoria, sabemos o resultado nos fai falta na volta”, y este no es otro que ganar, ya que si se repite la igualada al final de la prórroga seguirá adelante el Arosa.



“O partido foi parello. Empatamos rápido, que pode ser chave na eliminatoria. O equipo tivo personalidade. A segunda parte xa foi máis pechada. Era dificil xerarlle perigo nas transicións polas vixilancias que facía o Arosa. Aínda así, chegamos máis, pero sen perigo. Eles na segunda parte non nos fixeron nada”, dijo Lamas. “O resultado é xusto. Na volta o Arosa vai a ter moitas dúbidas de si saír ou non a polo partido. Todo o que sexa chegar vivos ao final vai ser un éxito. Ao Arosa quédalle un partido moi complicado sobre todo en como plantexalo”.