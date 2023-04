Luisito: "Sería un error garrafal estar pendientes de lo que pasa en otro campo"

Noventa minutos que deciden el título y el ascenso directo. Todo se reduce a un partido. En realidad a dos, ya que el Arosa, que visita este domingo en A Magdalena al Racing Vilalbés (17 horas), no depende de sí mismo, también de lo que haga el Fabril en su visita al campo del Barco.

Existen múltiples ejemplos de emocionantes desenlaces ligueros como el que vivirá la Tercera RFEF. En la memoria colectiva del fútbol español están las tres ligas que ganó el Barça en la década de los noventa, cuando llegó segundo al último partido. El Madrid se dejó el título dos veces en Tenerife, mientras que el Dépor lo perdió de forma más cruel si cabe, fallando un penalti en el último minuto. El campeón en todos esos casos ganó en la última jornada. Y eso es en lo único que se centra Luisito. "Lo primero que tenemos que hacer son nuestros deberes, porque de no hacerlos estamos condenados", dice el de Teo. "Tenemos una fe ciega en nosotros mismos y vamos con la responsabilidad de cumplir con la parte que nos toca que es lo que tenemos que hacer", insiste.

El Arosa ha cumplido el objetivo de pelear el título hasta el último partido. Luisito tilda la campaña de "impresionante". Falta la guinda, que es ser campeón por segunda vez en su historia. Pase lo que pase hoy el Arosa tiene red de seguridad, porque si es subcampeón afrontará el camino a Segunda RFEF vía play-off.

"El Villalbés es un equipazo. Eso es algo que no escapa a nadie. Al principio de liga, todo el mundo le daba como un claro candidato al ascenso directo. Hizo una primera vuelta inmaculada. Marchó de A Lomba llevándonos dos puntos y ahora le llevamos 15 porque nosotros hicimos una segunda vuelta impresionante", argumenta el entrenador del Arosa, que se encontrará un campo amplio de hierba natural y en buenas condiciones. "Es un campo muy bueno donde se puede jugar, pero sabemos que si no estamos al 200% contra ese tipo de futbolistas y ese tipo de equipo..."

El Arosa no podrá contar con el argentino Nacho Carús por lesión. Además de Hugo Losada, los juveniles David Conde y Fer Martínez tienen muchas opciones de entrar en convocatoria. "No vamos a jugar con miedo. Mis equipos son siempre igual, todos tienen el mismo patrón y tienen unas directrices muy claras. Siempre vamos a por los tres puntos. Si después el rival es superior, soy el primero en felicitarlo, pero por nosotros no va a quedar. Eso lo tengo muy claro", dice Luisito.

Se espera un gran ambiente en las gradas. Los locales se juegan entrar en el play-off y han realizado un llamamiento al pueblo. Además presentarán a todos sus equipos de cantera. En los visitantes habrá una auténtica marea arlequinada. Algo fuera de lo normal en la categoría. Viajan cuatro autobuses con doscientos afcionados. Además muchos otros lo harán en coches. En algún caso ya llegaron este sábado a Vilalba. "Habrá muy buen ambiente y los futbolistas son muy conscientes de ello. A mí son los partidos que me gusta jugar", dice Luisito, que centrará toda su atención en su partido. "Sería un error garrafal estar pendientes de lo que pasa en otro campo. Nosotros tenemos que cumplir con lo nuestro y si después tenemos la fortuna del fallo del Fabril, maravilloso. Y si no falla nos vendrá muy bien el partido para encarar el play off con máxima energía y a nivel mental al 200%. Yo solo puedo manejar mis cosas, no las de los demás. Por eso a los futbolistas les digo siempre que tenemos que preparar el partido para ganarlo, sobre todo por nosotros".