Luto en el CD Ribadumia por el fallecimiento de Isidoro Serantes, socio número 1 del club

Consternación y luto en el CD Ribadumia por el fallecimiento a los 93 años de edad de Isidoro Serantes Serantes, socio número 1 de la entidad, de la que fue uno de sus fundadores en el año 1959. Isidoro fue una persona clave y fundamental en toda la historia del club aurinegro y transmitió esa pasión a dos de sus hijos; Antonio Serantes Pombo, que es el actual presidente, y Javier Serantes, que ejerce de tesorero. Ambos defendieron los colores del Ribadumia como futbolistas. Desde el propio club explican que Isidoro "foi un dos pioneiros que fixeron agromar a semente do CD Ribadumia en 1959, xunto co seu irmán Moncho, entre outros, e foi despois membro da primeira directiva da nosa historia".

Pese a su avanzada edad era un habitual en los partidos de A Senra los últimos años, tanto de primer equipo como de la cantera, disfrutando de sus nietos. "O seu compromiso co equipo do seu pobo non minguou cos anos", al contrario, siempre se mantuvo con absoluta fidelidad. El CD Ribadumia pierde a una figura muy importante, que deja un gran legado y será recordado como una persona "co corazón amarelo e negro", los colores del club que puso en marcha hace casi 65 años.



Desde el Concello de Ribadumia también transmiten su pesar por el que fue además teniente alcalde y concejal, recordando que Isidoro Serantes "foi unha persoa moi vinculada ó desenvolvemento agrícola do noso municipio, sendo presidente da Cámara Agraria de Ribadumia, un dos primeiros voceiros da Denominación de Orixe Rías Baixas e presidente, socio e fundador de Bodega Bouza do Rei".

El funeral se celebra en la tarde de este sábado a partir de las 15:45 horas en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Ribadumia.