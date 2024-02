Machado: “Hay días que, entre vídeo, gimnasio y campo, entrenamos 4 horas”

El Viajes InterRías FF es el equipo femenino de moda en el fútbol gallego. A falta de nueve jornadas para la conclusión de la liga de Segunda RFEF está peleando por el ascenso. Es segundo, puesto de play-off, a 3 puntos del Real Madrid B, que ocupa el liderato que al final de la fase regular otorga ascenso directo. El equipo de Cris Oreiro atraviesa por su mejor racha de resultados de la temporada con cinco victorias seguidas.



Catarina Vanessa Da Silva Machado (Braga, 28 años) no es sólo la capitana del equipo celeste. Es también su alma competitiva. Como demuestra en cada balón dividido o carrera en disputa. Cumple su quinta temporada en el club, junto a la también portuguesa Gomes. Ambas estuvieron en los dos últimos ascensos. Primero a Nacional, cuando Machado marcó más de cincuenta goles. Y, después de un paso previo por Portugal tras la pandemia, a Segunda RFEF de la mano de Luis Treviño.



Con la llegada de Cris Oreiro el club ha dado otro paso hacia adelante, concretamente hacia el profesionalismo. “Hay mucho trabajo detrás de la buena marcha del equipo”, explica la capitana. “Son muchas horas durante la semana. Hay días que entre vídeo, gimnasio y sesión de campo podemos estar cuatro horas de trabajo. Estamos juntas mucho tiempo. Esa unión que hay y todo el trabajo es el secreto”.



Para Machado todo esto es nuevo, ya que no lo vivió en Portugal, donde se inició en el Merelinense y Casa Povo Martim, y jugó en el Vilaverdense, que milita en la máxima división lusa. “Hasta ahora hemos sido un club muy humilde que iba creciendo año tras año, pero esta temporada con la llegada de Cris y su cuerpo técnico el club dio ese paso para ser profesional”.



El Viajes InterRías FF se ha convertido en un referente ya en su segundo año en la categoría. Machado es ambiciosa, pero recuerda que “el objetivo era la permanencia y se consiguió”. A partir de ahora la receta es clara. “Vamos partido a partido porque no tenemos presión. Claro que soñamos con el ascenso, pero hasta que queden tres o cuatro partidos y nos veamos ahí con posibilidades, no será un objetivo”. Machado reconoce que “somos un grupo que se exige mucho y siempre queremos mejorar y subir el nivel”, pero insiste en que “el foco hay que ponerlo en el próximo partido”.



El domingo el Viajes InterRías FF visita el difícil campo del Bizkerre. El partido de Getxo no será fácil. “En la primera vuelta ya nos empataron en casa y vienen de ganar al Oviedo”, recuerda la delantera. “Tenemos que tenerles mucho respeto, mantener nuestra idea de juego e ir a por los tres puntos como vamos en todos los partidos”.



Machado lleva ya 8 goles y a medida que se aproxima la parte decisiva de la temporada va subiendo su rendimiento. “Lo más importante es que el equipo gane. Los goles no me obsesionan”. Con la llegada de Connie y Alicia, el Viajes InterRías FF ha aumentado su potencial ofensivo. “Hacía falta. La competencia siempre es buena porque crecemos juntas y se beneficia el equipo”, dice Machi.



Por último, reconoce que no se podía imaginar en 2018, cuando llegó al club, que en estos momentos estarían en la situación actual tan privilegiada. “Sin duda que no. Sabíamos que el club cada año iba a por más, es lo que provoca que lleve aquí tantos años, pero no imaginaba lo de esta temporada”.