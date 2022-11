El mal estado del césped de A Lomba desata también la crítica política

El mal estado del terreno de juego de A Lomba no solo genera críticas entre los integrantes del Arosa, sino también de los partidos políticos de Vilagarcía. Podemos-Marea da Vila culpa directamente al Concello de Vilagarcía al que acusa de “ter o contrato de mantemento vencido dende xuño de 2020”.





Esta formación política entiende que es responsabilidad del gobierno local tener en buenas condiciones el campo y recuerda que ya pusieron sobre la mesa en varias oportunidades una propuesta de solución que pasaba “pola inclusión da dirección técnica do mantenemento do contrato do mesmo”.





La portavoz de Podemos, María de la O Fernández, sostiene que “só a falta de traballo do equipo de Alberto Varela explica que aínda non se atopara unha solución definitiva aos problemas do céspede” y vuelve a insistir en que el contrato para su mantenimiento “leva vencido desde xuño de 2020, como tantos outros contratos que se prorrogan indefinidamente dificultando a xestión e calidade dos mesmos como é o caso do lixo ou a xestión da piscina municipal”.





A la formación morada no le parece que este contrato pueda estar listo en un tiempo razonable puesto que “preguntamos en repeticas ocasións, tanto no Pleno como por rexistro, e semella que non existen avances respecto á elaboración do prego e que o goberno local vai a seguir limitándose a poñer escusas”.





La lluvia ha sido una de las razones por las que el gobierno vilagarciano justifica el mal estado del césped de

A Lomba, según dicen desde este partido, algo que consideran que solo sirve para tratar de “desviar a atención”, al igual que hacer público el dinero que se invirtió en la sustitución del terreno de juego.





“Está demostrado que se o mantemento mellora, o céspede tamén”, remarca María de la O Fernández.





Esta formación entiende que el estado del campo de A Lomba repercute de forma negativa en la imagen que ofrece la ciudad y que desde el Concello lo único que hacen es dejar la pelota en el tejado de los clubes, que se ven en la obligación de “renunciar a xogar na Lomba para que o céspede descanse, algo intolerable para unha cidade como Vilagarcía”.





La portavoz de Podemos entiende que la solución a este problema pasa porque “o mantemento e a dirección técnica do mesmo se realicen de maneira única” y califican de “desatino” que “a empresa que mantén o céspede o faga baixo uns criterios técnicos alleos e cuxa procedencia se descoñece”.





En este sentido, instan al gobierno local a explicar bajo qué criterios se actúa actualmente y como evoluciona la redacción del contrato. “Pedímoslle ao goberno que espabile e que se inclúa no contrato a dirección técnica do mantemento do céspede co fin de que se realice baixo criterio técnico cualificado e responsabilidade da empresa que o leve”.





El estado del terreno de juego de A Lomba ha sido criticado por los jugadores, directiva y cuerpo técnico del Arosa en reiteradas ocasiones.