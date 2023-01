Mario causa baja y el Arosa busca un fichaje de última hora

A falta de pocas horas para el cierre de mercado de fichajes, ya que el plazo expira mañana martes, el Arosa realiza movimientos. El club anunció hoy la baja del centrocampista extremeño Mario Domínguez, de mutuo acuerdo y por motivos personales. Domínguez se marcha tras participar en 15 de los 18 partidos, aunque solo en 5 como titular. Llegó en pretemporada procedente del Fabril como uno de los fichajes importantes, pero le costó plasmar sus virtudes en los partidos.



Es la única salida que se produce en la plantilla en esta ventana invernal. En cuanto al capítulo de altas, aparte del argentino Nacho Carús, el club exprime las opciones de incorporar a algún otro efectivo para los tres últimos meses de liga regular (quedan 12 partidos). Las próximas horas serán claves en este sentido. Posiciones como la del portero, debido a la lesión muscular de Pablo Rial “Baraca” que le tendrá varias semanas fuera de las convocatoria, o cualquiera de las de ataque, donde más carencias está demostrando el equipo en A Lomba con cuatro empates sin goles en lo que va de liga, son las más deseadas en el club, aunque todo dependerá de las opciones del agitado mercado de última hora.



El Arosa tiene por delante dos compromisos seguidos a domicilio. El fin de semana visitará el campo del Alondras y la próxima semana jugará en A Estrada. Dos partidos difíciles en los que necesita victorias para evitar que el Fabril vuelva a abrir distancia en la pelea por el título y el ascenso directo.

“Fundación, dimisión”

“Fundación dimisión” y “Miro vete ya”, en alusión al concejal de Deportes, fueron algunos de los cánticos de la afición del Arosa el domingo, expresando su malestar por el mal estado del terreno de juego de A Lomba. Podemos Marea da Vila se suma a esta crítica y lamenta “a imaxe que deu a cidade nun partido tan importante, que ademáis foi restransmitido na web da CRTVG”. La portavoz María de la O Fernández afea al alcalde que no acudiera al partido. “Seguro que non foi para aproveitar o domingo e poñerse a buscar solucións e sacar adiante un contrato de mantemento para o campo. De non ser así o mínimo sería asistir e contemplar o espectáculo do que son responsables, el e o seu equipo de goberno”.



Podemos recuerda que el contrato de mantenimiento del campo “leva vencido desde xuño de 2020”. Al respecto, “preguntamos en repetidas ocasións, tanto en pleno como por rexistro, pero semella que non existen avances respecto á elaboración do prego”.



María de la O Fernández insta a Alberto Varela y a Miro Serán a que aclaren “canto están a gastar ao mes na empresa que leva o mantemento a pesar de levar o contrato expirado hai anos”. La portavoz de Podemos habla de improvisación en actuaciones como la colocación del nuevo tepe, que se levantó con facilidad el domingo en el partido. “Canto nos custan estes inventos do Goberno Local?”, se pregunta María de la O Fernández.



“Este domingo había momentos nos que o céspede do campo movíase tanto como os equipos. Os xogadores tiñan que recolocar o céspede cada poucos minutos. Non é só unha vergonza, tamén é un perigo para os deportistas” denuncian, exigiendo al alcalde “planificación e solucións a longo prazo” y al concejal de Deportes “unha desculpa pública ao clube e á súa bancada”, que el domingo se cifró cerca de las dos mil personas, entre ellos muchos niños.