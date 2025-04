El Mariscos Antón Cortegada vuelva a Palma con las mochilas cargadas de ambición e ilusión

El Mariscos Antón Cortegada vuela a Mallorca para medirse mañana a las 12:30 horas en la penúltima jornada de la liga regular al Port Management Andratx de Jordi Fernández, un rival que está situado en mitad de la tabla y no se juega nada importante en el envite. Al contrario que las de Vilagarcía, que defienden su cuarta plaza y quieren llegar a la última jornada dependiendo de sí mismas para clasificar para la fase de ascenso. Incluso podrían certificar su pase en Baleares si ganan y hoy no lo hace León en Navarra. Como lleva siendo habitual toda la temporada, el técnico Álvaro Fernández no hace cábalas y sólo se enfoca en el partido.



El Cortegada superó claramente a las baleares en la primera vuelta (80-62), pero no esperan un partido fácil. Laia Anducas (13 puntos de media por partido) y las del Cortegada Vladinja Erak (9,5 puntos y 9,3 rebotes de media) y Patri Vicente, más de 12 puntos de media, lideran a las baleares. “En la primera vuelta supimos leer bien las alternativas defensivas que plantean y paramos a sus jugadoras referentes, sobre todo a Erak en el rebote”, recurda Fernández Valero, que tiene a toda la plantilla disponible. “Estamos con ilusión y ambición, tras las 16 victorias, que es la mejor marca de las útlimas ocho temporadas, queremos ponerla la guinda”. El técnico catalán no espera facilidades del rival. “Andratx ha hecho una gran temporada y gran parte de culpa la tiene Jordi Fernández. De sus últimos 7 partidos en casa han ganado 5. No creo que nadie se deje ir a estas alturas, todos compiten”.



Para ganar en Mallorca, Álvaro habla de repetir el gran partido realizado en la primera vuelta, el segundo mejor en el apartado estadístico del equipo vilagarciano en liga, y habla de “no perder balones”.

El Cortegada vuela esta noche a Palma con las mochilas cargadas de motivación por hacer algo grande y alargar la temporada a mayo para volver a una fase de ascenso.