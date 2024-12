Martín Diz: "El Silva es un rival que tiene las cosas claras"

El vilagarciano Martín Diz se pasó por la sala de prensa de A Lomba esta mañana para hablar del partido que este sábado enfrenta al Arosa y al Silva (18 horas), que pone punto y final al año 2024. Las sensaciones dentro del vestuario son buenas, ya no sólo porque los resultados estén acompañando los últimos meses. "Todas las semanas se trabaja bien y en esta estamos contentos porque venimos de un buen resultado en un partido importante", tras conseguir en A Estrada su séptima victoria consecutiva fuera de casa.



Muy atrás parece quedar ya el mal inicio de liga con tres derrotas seguidas. Desde entonces el equipo ha sumado 29 puntos de 33 en juego. "Es difícil saber lo que pasó porque trabajábamos bien igualmente. Creo que la diferencia es que no entraban los balones, porque en juego, salvo contra el Noia, no lo hicimos mal. Y después también estaba la ansiedad de llegar a las segundas partes sin haber marcado", explica el atacante de 24 años, que lleva dos goles en liga.



El Arosa se ha dejado diez puntos en A Lomba y tiene mejores números a domicilio. Martín Diz cree que esta diferencia de cifras está distorsionada "por el mal inicio de liga", ya que "en las tres primeras jornadas que tuvimos esa mala suerte coincidieron dos partidos en casa".

El aumento del rendimiento de Martín Diz ha coincidido con el del equipo. Tras unos primeros partidos en los que se le vio lento y sin desborde, el vilagarciano lleva bastante tiempo a su nivel habitual, que le convierte en un jugador diferencial en la categoría.



Acerca del Silva, el extremo asume que "va a ser complicado porque es un rival que tiene las cosas muy claras, el año pasado ya nos lo complicó tanto en la ida como en la vuelta".



El Arosa no tendrá demasiado tiempo para desconectar en Navidad, ya que el día 4 volverá a jugar en A Lomba para medirse al Boiro en el aplazado. Algo que los jugadores asumen con normalidad. Diz le mira el lado positivo. "Es menos tiempo que vamos a estar parados y menos ritmo que perdemos".



El equipo vilagarciano sólo piensa en "seguir con la buena racha que llevamos para estar arriba y pelear por el primer puesto". Martín Diz prefiere no comparar la plantilla actual con la de la temporada pasada, que llevaba 8 puntos menos a estas alturas de competición. "No me gusta hablar de jugadores que hayan estado aquí. Creo que somos un equipo completamente nuevo y diferente que jugamos a otra cosa, pero no podría comparar".



Martín Diz también habló de la baja por lesión de Luis Castro, que estará sin jugar varias semanas. "Es una baja sensible. Estaba metiendo goles, dando asistencias, defiende, corre...es un jugador que me encanta. Pero no tengo dudas de que el que entre en su puesto lo va a hacer igual o mejor porque somos una plantilla en la que cualquiera puede jugar".



Por último, el vilagarciano se refirió al aliento incondicional de la afición. "La verdad es que da gusto, nos apoya un montón".