El Mazí tiene varios frentes abiertos este fin de semana en Vigo, Ourense y Portugal

Varios frentes abiertos tiene el Club Atletismo Mazí este fin de semana con sus atletas canteranos. Hasta Vigo se desplaza en la mañana del sábado Álex César para competir en el Campeonato Gallego de lanzamientos largos sub 18. En su primer año sub 18, César Ruiz cambia el peso de la jabalina y se presenta en su primera competición del año dispuesto a seguir aprendiendo y progresando.



Expourense reúne a 1.500 deportistas en los Campeonatos Gallegos Sub 16 y Sub 18. En la tarde del sábado, Mateo Varela compite en la prueba de 600 metros lisos Sub 16. El domingo, en el Sub 18 en el mismo escenario, el Mazí estará muy representado. Empezando por Elena Leiro, que participa en las pruebas de 60 metros lisos y 200 metros lisos. En las mismas pruebas que competirá Mariña Chaves, mientras que Carla del Río correrá los 60 metros lisos. Candela Fernández, por su parte, tomará parte en los concursos de salto de longitud y triple salto. En categoría masculina, Pedro Reino participa en 60 metros lisos y en salto de longitud. Reino parte con serias opciones de subirse al podio, a pesar de que todavía está arrancando su primer año en la categoría sub 18.



Además, hasta la localidad portuguesa de Pombal (Leiría) viaja Celia Castro para participar en la XXXI edición del Campeonato Nacional de Clubes de Portugal en pista corta. Castro compite para el Fundação Salesianos en la denominada “segunda divisão”. Este sábado afronta los 400 metros y mañana los 800 metros. También valora correr el relevo de 4x400. Su club peleará por el podio y a Celia, que renuncia al Autonómico Sib 18 de Ourense, le servirá para medirse a atletas absolutas que tienen marcas mejores que las suyas.