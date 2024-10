Lo mejor fue el resultado

El Arosa sumó su tercera victoria seguida al imponerse a domicilio al Betanzos por 2-3 en un partido en el que lo mejor para los visitantes fue el resultado. Los arlequinados, que ayer estrenaron su segunda equipación verde, tomaron ventaja en unos primeros veinticinco minutos en los que se marcaron cinco goles. A partir de ahí, el portero Álex Vila sostuvo al equipo. De hecho fue el mejor del Arosa, con varias paradas en la segunda parte que evitaron el empate. El Arosa no jugó nada bien con balón, no tuvo solidez defensiva esta vez porque su rival le generó mucho peligro, pero fue mejor en las áreas y se llevó tres puntos que consolidad su reacción.



En la primera parte hubo más goles que juego. El Betanzos demostró que tiene serios problemas defensivos. En ataque, cuando llegó hizo daño. El Arosa volvió a apostar por jugar directo, más si cabe en un campo muy blando que no invitaba a echar el balón al piso.

Martín Diz trata de llegar al balón ante la salida del portero local Borja Varela / Carlota Blanco



Michel Alonso repitió once, con la novedad de Romay por Concheiro. Los locales metieron muchos jugadores por dentro y tuvieron cierto control del juego y más iniciativa con balón. La primera vez que el Arosa se plantó con la pelota controlada en campo contrario hizo gol. A los doce minutos Romay recibió en tres cuartos de campo y filtró un pase por encima de la defensa sobre la diagonal de Luis Castro que, tras regatear al portero, marcó a la media vuelta con la zurda en una fantástica finalización.



Solo dos minutos después el Arosa volvió a golpear. Esta vez a balón parado. En un córner lanzado por Mario, tocó Rivera en el primer palo y empujó Pacheco en línea de gol en el segundo. Funcionó la estrategia. Segundo tanto de saque de esquina en liga.



Con el 0-2 en el primer cuarto de hora, el Betanzos dio un paso adelante y no dudó en probar con disparos de media y larga distancia porque el Arosa reculaba. El ex del Dépor, Álex Delgado, obligó a Álex Vila a estirarse para enviar a córner su potente disparo.

Los jugadores del Arosa celebran uno de los goles / Carlota Blanco



Cada vez que el Arosa encontraba a Romay en campo contrario era capaz de generar. El ex del Arenteiro metió un gran pase en la frontal que no finalizó Mario en área. La acción la empezó Martín Diz con desborde por la derecha y centro al área.



El Betanzos marcó el 1-2 en un disparo desde veinticinco metros de Dani Pájaro. Un obús que entró pegado al poste derecho de la portería de Vila. Un golazo.



Tras el 1-2 siguió el festival de goles. El Arosa encontró el 1-3 otra vez a balón parado. En una falta a la altura de los banquillos lanzada por Mario y que remató Romay con calidad con la puntera del pie, aprovechando la pasividad defensiva local.



Parecía que ahora sí los visitantes encarrilaban la victoria a base de pegada, pero el Betanzos volvió a responder. En el minuto 25 llegó el 2-3 en una acción de Juan de Dora en la derecha. Se fue muy fácil por línea de fondo de Mario García, que resbaló, puso el balón al área y este quedó suelto tras tocar entre Vila y la defensa. El propio Juan de Dora, muy vivo, remachó a placer .



De ahí al descanso el partido siguió igualado y sin que ninguno de los dos equipos pudiese controlar el juego. El Betanzos estuvo cerca de 3-3 en una falta lejana lanzada por Iago López que iba a la escuadra, pero metió una gran mano Álex Vila para enviar a córner. El portero se fue cargando de confianza.



Antes del descanso, ya en el 45, con gran control y un gran pase Rivera habilitó a Iñaki, que pecó de generoso y perdió una gran ocasión de rematar dentro del área.



No hubo cambios al descanso. El Arosa siguió igual, saliendo en largo y con muchos jugadores por detrás del balón. El Betanzos pasó a iniciar en largo y pelear segundos balones. Los locales detectaron el agujero que tenía el Arosa en el sector izquierdo, con Mario completamente superado. El Betanzos empezó a perdonar. Tuvo hasta tres claras para empatar. Primero en una internada de Sito, que puso un balón al área pequeña que sólo tenía que empujar Juan de Dora, pero falló en su remate con todo a favor.

En un córner sacado en corto, el Betanzos volvió a perdonar en el 52. Ángel remató en buena posición en área, demasiado alto. La tercera fue de Álex Delgado, con un tiro desde la frontal. Vila respondió.

Antes de la hora de juego, Míchel Alonso movió el banquillo. Su equipo ni se aproximaba al área rival y estaba sufriendo. Romay se marchó lesionado. El Arosa mejoró con la entrada de Javi Rey y Concheiro, pasó a llegar más y dejó de sufrir. Estuvo más cerca del cuarto en una acción que empezó Martín Diz y él mismo estuvo cerca de finalizar.



El técnico local Álex Suárez siguió moviendo el banquillo y acumulando jugadores en ataque. Los locales volvieron a activarse y gozaron de otra clara. Combinaron a placer al borde del área y remató Juan de Dora a la altura del punto de penalti, pero Álex Vila salvó a su equipo.

Iñaki controla el balón en una acción del partidoi / Carlota Blanco



Salvo un par de llegadas de Noel, la primera desde la frontal con un tiro alto con la derecha a pase de Mario y la segunda en una contra en la que optó por pasar a Compa y cortó un defensa, el bagaje ofensivo del Arosa en la segunda parte fue inexistente. El partido se fue más allá del minuto 96 con la incertidumbre en el marcador, pero sin que el Betanzos generase ya más peligro.

La victoria es lo mejor del partido y la celebraron por todo lo alto los jugadores con la animosa Peña Escuadra Arlequinada al final. El juego obliga a reflexionar, pensando ya en el próximo partido en A Lomba ante la UD Ourense, que no pudo ganar al Arteixo. Será un choque de trenes, ya que se medirán las dos mejores plantillas de la categoría y los dos grandes candidatos al título.

La afición del Arosa se hizo notar en Betanzos / Carlota Blanco

Ficha técnica:

Betanzos: Borja Varela; Casariego, David Carneiro (Pedro, min. 82), Iago López, Álvaro Otero (Víctor Guerra, min. 82); Berto Fandiño, Dani Pajaro; Sito (Mon, min. 68), Ángel (David Domínguez, min. 68), Álex Delgado (Iván Amigo, min. 62); Juan de Dora.

Arosa: Álex Vila; Carlos Torrado, Pacheco, Samu Santos, Mario; Óscar Varela (Javi Rey, min. 58), Romay (Noel, min.69); Martín Diz (Javi Pereira, min. 74), Iñaki (Concheiro, min.59), Luis Castro; Rivera (Álex Compa, min. 74).

Goles: 0-1 Luis Castro (min. 12); 0-2 Pacheco (min. 15); 1-2 Dani Pájaro (min. 20); 1-3 Romay (min. 22); 2-3 Juan de Dora (min. 25).

Árbitro: Extremadura Hernández. Amarilla a Luis Castro, Concheiro y Samu Santos por los visitantes.

Míchel Alonso camino por la banda del campo García Hermanos, que estaba muy blando y resbaladizo / Carlota Blanco

Míchel Alonso: "Non foi hoxe o noso mellor día, pero correxir dende a victoria é máis sinxelo"

Míchel Alonso reconoció al final del partido que su equipo no estuvo bien en el García Hermanos pese a la victoria. "Foi apurada e sufrida, penso que non foi hoxe o noso mellor día, que concedemos moito, non nos conseguimos adaptar ao estado do terreo, había moitos resbalóns. No nestivemos ben durante todo o paritdo".

En el aspecto positivo, Míchel se quedó con la pegada que tuvo su equipo. "Hai que valorar ese momento no que metemos tres goles fóra da casa", pero volvió a reconocer que "non foi o noso mellor día".

"A sensación durante o segundo tempo era que todo o tempo parecía que faltaban cinco minutos. Eles apretando, nós afogados... temos que revisar moitas cousas do partido. Estamos contentos e ledos porque levamos tres victorias consecutivas despsois de perder tres seguidos, pero temos que correxir".



La racha positiva hace que "ao final correxir dende a victoria é máis sinxelo". Michel puso en valor al Betanzos. "O que tiñamos diante hai que valoralo. Aquí perdeu o Ourense, é un campo complicado".



El Arosa ve ahora las cosas de otra forma tras su dinámica positiva y el próximo domingo en A Lomba tendrá una gran oportunidad de dar un golpe de autoridad a la competición si consigue una cuarta ante uno de sus grandes rivales por el ascenso. "Temos un partido na casa para a semana co Ourense moi complicado".

Locales otra vez

No es la primera vez que ocurre ni será la última esta temporada. El Arosa jugó de visitante pero en la grada no lo pareció. Había más gente de Vilagarcía que de Betanzos, además la Peña Escuadra Arlequinada dio colorido y animó desde el calentamiento. Al final, como es tradición esta temporada, la comunión con el equipo se volvió a hacer visible con los jugadores acercándose a agradecerles el apoyo.