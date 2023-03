Un mermado Cortegada cae en Santander ante el líder (82-60)

El Mariscos Antón Cortegada encajó su sexta derrota seguida en LF2 al caer ante el líder Tirso Incentro en Santander por 82-60. La mala puesta en escena de las visitantes, que afrontaron la cita sin las lesionadas Sara Gómez y Sara Corredoira, y sin la pívot Vladinka Erak, que no pudo jugar al tratarse de un partido aplazado, marcó el desarrollo del partido. El primer cuarto fue demoledor (25-6). El Cortegada tuvo muchos problemas para anotar, además se lesionó Angela Fernández en una dedo de la mano y Javi Nogueira se quedó con siete jugadoras para la rotación. El Tirso Incentro demostró su condición de líder, encontrando situaciones para anotar tanto en la pintura como desde fuera.

A partir del segundo cuarto empezó la leve mejoría del Cortegada, que se trasladó sobre todo al tercer cuarto. Se soltaron jugadoras como Lorena Castro o la júnior Carla Rodríguez y el Cortegada mejoró en defensa con ajustes. El equipo de Javi Nogueira, lejos de bajar los brazos y dejarse llevar, peleó y llegó a ponerse a una distancia cercana a los diez puntos. Pero el cansancio, que se notó sobre todo en Mercy Wanyama, fue haciendo mella y las cántabras no tuvieron problemas para solventar el partido.

Con esta derrota y a falta de cinco partidos, el Cortegada se despide de sus opciones de alcanzar la cuarta plaza. Mantiene una ventaja de dos victorias sobre el descenso, por lo que, salvo sorpresa, no tendrá problemas para mantener la categoría. Más allá de estas cuestiones, el técnico solo piensa en recuperar lesionadas de cara al próximo partido, ante Sevilla el sábado en Fontecarmoa.

Ficha técnica

Tirso Incentro: Michaela Stejskalova (20), Paula García (5), Inja Butina (4), Cristina Lázaro (4), Tereza Sedlakova (22)-quinteto inicial- Eva Oliva (10), Paula Ruiz (6), Alba Puente (0), Dunja Buzadzin (11), Nor Iman Mohamed (0).

Mariscos Antón Cortegada: Blanca Manivesa (15), Carla García (5), Nuria Chorén (0), Ángela Coello (6), Mercy Wanyama (13)-quinteto inicial- Lorena Castro (10), Carla Rodríguez (9), Ángela González (2).

Parciales: 25-6/ 17-13/15-26/25-15.

Árbitros: García Balzategui y Sánchez Núñez. Señalaron 12 faltas a las locales y 17 a las visitantes.

Incidencias: Partido aplazado correspondiente a las jornada 13 disputado en el Palacio de los Deportes de Santander.