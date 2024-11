Míchel Alonso: "El ascenso con el Somozas es algo que va a estar para mí siempre ahí”

Míchel Alonso vuelve el domingo a la que fue su casa durante dos etapas. El entrenador de Caranza se reencuentra con el Somozas, al que hizo campeón de Tercera y ascendió a Segunda B. Categoría en la que consiguió mantenerlo en mitad de la tabla hace una década. "Es difícil hablar de mi trayectoria sin hablar del Somozas", reconoce el entrenador del Arosa. "Esa primera etapa de cuatro años, con el ascenso en un play-off muy complicado es algo que va a estar ahí para mí para siempre".



En la actualidad los de Ferrolterra son decimosegundos con 13 puntos, por lo que están en mitad de la tabla. Penalizados por un mal inicio de tres derrotas seguidas y su irregularidad en casa, donde no conocen la victoria. Míchel, sin embargo, sabe que "es un equipo que está yendo a más en cuanto a juego, tiene mimbres para hacer cosas y tirar hacia arriba. Su inicio no fue bueno, pero ahora está compitiendo mejor y tiene buenos futbolistas y sobre todo un entrenador que sabe de que va esto y que le da soluciones al equipo".

Sin ganar en casa y lesiones

Acostumbrado a fichar muchos foráneos, esta vez el Somozas ha apostado por tratar de aglutinar el talento de la zona, extendiéndose esta hasta A Coruña. En verano llegaron el portero madrileño Casillas (ex del Viveiro), el veterano Pep Caballé (Compostela), Sergio Otero (Silva) y el ex arosista Iñaki Leonardo. Además regresó tras grave lesión de rodilla Álex Ares, el único futbolista que está en el club de la etapa dorada con Alonso. No ha tenido suerte con las lesiones el Somozas, del que se espera que esté más cerca de los puestos de play-off. El propio Ares estará en la enfermería hasta 2025. El delantero Cambón tampoco jugó los últimos partidos, aunque se espera que pueda hacerlo el domingo. El central Joel López también apura plazos para poder estar, mientras Asier y Manu Mariña son serias dudas, por lo que el técnico Stili deberá recomponer bastante su defensa.



"Es un rival que domina varios registros", explica Míchel Alonso. "En sus últimos partidos de casa fue un equipo capaz de combinar más y en otros fue más directo. Tiene futbolistas con velocidad para transitar. A la hora de recuperar el balón puede hacer daño". El Somozas empató sin goles ante la UD Ourense en su último compromiso como local.

Parón y escenario

Más allá del rival, que se antoja complicado, está por ver cuál será el rendimiento del Arosa tras una semana sin competir por el aplazamiento ante el Boiro. "Cuando estás en un buen momento estos parones no gustan, pero con el trabajo que hemos hecho esperemos que no se note. Llevamos toda la semana insistiendo en eso", comenta Alonso al respecto. El técnico dispone de toda la plantilla, a excepción de Duque, al que esperan para enero.

En cuanto al escenario, el Arosa se encontrará un campo de hierba natural "que está en buenas condiciones y tiene buenas dimensiones", por lo que "eso es una preocupación menos esta semana", señaló el técnico en la habitual rueda de prensa semanal previa al partido.

"Primeros destacados en afición"

Míchel no se olvidó del apoyo de la afición, que se desplazará en al menos medio centenar de personas al Manuel Candocia. "En clasficación estamos ahí arriba, pero en tema de afición vamos de primeros destacados". El ferrolano reconoce que "lo de casa ya lo sabía", pero le está sorprendiendo el apoyo a domicilio. "Es algo que se agradece mucho".

Alonso quiere emular en el Arosa lo que hizo hace una década con el Somozas / Gonzalo Salgado

Pomedio de puntuación alta

Superado el primer tercio de liga, los primeros clasificados (Estradense y UD Ourense) promedian más de dos puntos por partido, por lo que de mantener la tendencia cerrarían la primera vuelta con más de 35 y el título se iría por encima de los 71 puntos. "La sensación es que los de arriba nos vamos a ir a una puntuación alta", reconoce el entrenador del Arosa, que en estos momentos le da más valor a los puntos que a lo que dicta la clasificación. "Nosotros vamos partido a partido, pero nos gustaría llegar al parón por encima de los 30 puntos". Ahora mismo el Arosa tiene 22 y restan cuatro partidos para que finalice el año.

Stili: "Necesitamos tempo, tranquilidade e confianza"

Al igual que Míchel Alonso, Antonio José López "Stili" lleva en los banquillos desde la adolescencia. Ambos técnicos se han enfrentando muchas veces en el universo balompédico de Ferrolterra. "Recordo que el estaba no Racing xuvenil e eu no Cedeira hai uns trinta anos", dice el entrenador del Somozas.

"Coñecémonos ben e temos trato persoal. O Arosa paréceme xunto a Ourense os dous equipos chamados a pelexar polo ascenso, o que non quere decir que sexa doado porque levar a vitola de favorito é un plus de responsabilidade e vai en contra do rendemento dos equipos. Pero Míchel é un adestrador con moita experiencia". Stili se deshace en elogios hacia su colega. "Domina moitos aspectos do xogo e de coñecemento dos futbolistas, é moi bo a nivel de encontrar as deficiencias do rival, capaz de construir un bloque con capacidade de organización e o que máis sempre seguín de el é que é un gran aliñador, capaz de acertar case sempre".

Stili tomó el testigo de Míchel Alonso en Segunda B en el Somozas, donde ahora disfruta de una nueva etapa / G. Salgado



El Somozas empezó mal y trata de enderezar el rumbo para tener una temporada tranquila y luchar por algo más. "Levamos dous anos con dificultades na categoría, salvándonos na última xornada. Non temos filial nin equipo xuvenil, o orzamento é axustado e tivemos mala sorte coas lesións neste inicio", sostiene Stili. "Ao principio o equipo mostrouse dominante, xogando preto da área rival, pero perdemos. Para darlle a volta a esta situación necesitamos tempo, tranquilidade e confianza. Fóra levamos unha dinámica moi boa e agora queremos facelo tamén na casa".



Sitili cree el domingo se verá "un partido moi bonito" porque "haberá moi bos futbolistas no campo". Y está convencido de que su equipo tiene armas "para gañar a calquera, porque o equipo progresa e cada vez é máis sólido". Stili no duda de que el Somozas irá hacia arriba a medida que avance la competición.

Luis Castro: "O parón non nos vai afectar"

Luis Castro sigue siendo el único jugador de campo en la plantilla del Arosa que lo ha jugado todo hasta la fecha. El lateral ribadumiense, que se pasó por la sala de prensa de A Lomba este jueves, está de dulce, sobre todo en el plano físico. Incluso lleva dos goles. "Atópome nun dos mellores momentos na miña carreira, con moita confianza. Noto a confianza de Míchel e do resto do equipo e iso axúdame moito".

Luis Castro atraviesa por un gran momento de forma / Gonzalo Salgado

Arosa y Somozas empezaron igual de mal, con tres derrotas en las tres primeras jornada. Pero los arlequinados lograron darle la vuelta a la situación. "O que fixemos nós ten moito valor, eles tamén están recuperándose dese mal inicio", avisa Castro, convencido de que la respuesta del Arosa a la inactividad competitiva tras el aplazado seguirá siendo buena. "O parón non nos vai afectar porque o traballo da semana foi para compensar o partido que se suspendeu. Creo que non vai a afectar á boa dinámica que levamos".

Sobre el rival, Castro comenta que "sobre todo na casa é un equipo complicado". Además cree que "a posición na que arrancaron non é a que lles corresponde. Teñen un gran adestrador e xogadores moi interesantes como Martín Rafael ou Sergio Otero. É un equipo ao que hai que terlle moito respecto".



El defensa del Arosa agradece el apoyo de la Escuadra Arlequinda, que viajará el domingo por la mañana a Ferrolterra. "A afección dende o primeiro día está incrible, estámola notando moitísimo. Cada vez que imos fóra parece que xogamos na casa e sabemos que van a estar ahí axudándonos moitísimo".