Míchel: “Más que la posición, lo que miro ahora son los puntos”

El Arosa recibe este sábado en A Lomba al Silva (18 horas) en su último partido del año 2024. El equipo de Míchel Alonso espera alargar su dinámica positiva tras haber sumado 29 de los últimos 33 puntos en juego. Luis Castro, que sufrió una rotura de fibras en la zona isquiotibial, es baja en los locales. “Falta concretar exactamente donde es y el tamaño de la rotura para saber los plazos de recuperación”, explica el técnico ferrolano, que es consciente de que perderá durante varias semanas al jugador de campo que más minutos ha disputado hasta el momento (1.216). “Los números de Luis están ahí. Es una baja importante porque no tenemos un jugador específico para ese puesto, pero para eso está la plantilla”.

"Argumentos para hacer daño"

El Silva, que disfruta de su décima temporada consecutiva en Tercera, cuenta en sus filas con jugadores experimentados como el portero Cristopher (37 años), los centrales Antonio (42 años) y el exarlequinado Marcos Rodríguez (36) o el delantero Rodri Alonso (32). Acompañados de otros con experiencia en la categoría como Brais Lema, Raúl Melo, Pablo Carro, Manu Mosquera o Rodri Parafita, y varios sub 23 formados en la cantera deportivista: Carlos Rodríguez, Hugo Baldomar, Ogando o Álex Montero. “Viene de perder en casa, tenía muchas bajas, pero la jornada anterior hizo un muy buen partido en Ourense. Es un equipo que tiene capacidad para generar ocasiones, que duda poco y mete el balón en el área en cuanto puede, que transita bien...creo que tiene argumentos para hacer daño. Es un equipo complicado”, advierte Míchel Alonso.



Los coruñeses empezaron bien la liga, con tres victorias seguidas ante Villalonga, Boiro y Somozas. Después encadenaron cuatro empates y en los dos últimos meses han perdido seis de sus ocho partidos disputados. El último en casa ante el Arteixo. Son decimoprimeros con 17 puntos, sólo 3 de ventaja sobre la zona de descenso.



Igualar los números de A Lomba con los de fuera

Más allá de las dificultades que pueda plantear el rival y sus urgencias, el Arosa se centra en lo suyo. De momento los números de los arlequinados son mejores a domicilio que en A Lomba. “Los números a domicilio son difíciles de igualar, pero espero que en las próximas jornadas empecemos a igualarlos porque es necesario ganar en nuestro campo”. Sobre el estado del césped, Míchel dice que al verlo desde fuera y sin poder pisarlo “el aspecto es mejor de lo que sucede después”, pero tampoco quiere que sea “excusa” y dice que “tenemos que adaptarnos” al igual que hacen a cada contexto diferente a domicilio.

Alonso durante el último partido de liga en el Municipal de A Estrada / Mónica Ferreirós



El número de días de vacaciones, pendiente del resultado

“El equipo está bien. Desde la cuarta jornada los números dicen que somos el mejor equipo aún con un partido menos”, reconoce Míchel, que no sabe como le puede afectar a los suyos el parón navideño, que será corto porque el sábado día 4 jugarán el aplazado contra el Boiro. “Lo primero es ganar este partido, después desconectar un poco y después conectarnos rápido”. Míchel reconoce que el resultado del sábado puede alterar el número de días de vacaciones del equipo, algo que usan habitualmente los entrenadores para incentivar a sus jugadores.



La racha de Compa y la importancia "de lo que hay detrás"

Preguntado por los números de Álex Comparada, pichichi de la categoría que ha marcado 9 goles en los últimos cinco partidos, el entrenador ferrolano dice que “todo lo que viene detrás es muy importante, pero meter gol es la parte definitiva y vital. Creo que es algo que habla muy bien de él y también de lo que hay detrás y todo lo que está haciendo bien el equipo”.



Es pronto para mirar la clasificación

Mañana sábado también juega el líder UD Ourense, que recibe a la Sarriana, que es segunda. Pero Míchel no mira demasiado a los rivales directos. “Sería desgastarnos en algo en lo que no podemos hacer nada. Tenemos que atender a lo nuestro. Más que la posición, ahora me preocupan los puntos, que podamos tener 32 puntos al final de esta jornada. Es pronto para hablar de puestos”.

Los goles evitables

El Arosa encajó en los tres últimos partidos, por lo que sigue teniendo como cuenta pendiente echar el candado a su portería. “Después de volver a ver el último partido, creo que nos generaron muy poco. El gol es evitable. No fue bien defendido por nuestra parte y le dimos vida al rival. Nos están haciendo más goles que oportunidades, por lo que es algo en lo que tenemos mucho que decir”, sostiene Alonso, que espera una mejora aún en ese aspecto.