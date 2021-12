Mon: “Tenemos que hacerle un partido feo al Compostela”

“Es el partido que llevo esperando todo el año”. Mon González se reencuentra el domingo en A Lomba (17 horas) con el Compostela en partido oficial por primera vez desde que dejó el equipo donde estuvo siete temporadas. No solo se mide a su exequipo, también al club de su ciudad. “El Compos es el equipo que me ha dado la oportunidad de jugar al fútbol desde juvenil. Le tengo un cariño especial y muchos amigos allí”.





Uno de ellos es Samu, que esta misma semana participó con Mon en un video de promoción del partido que hizo el Arosa en Santiago para atraer a la afición picheleira a Vilagarcía. “Samu es un compañero al que le tengo mucho aprecio. Llevamos compartiendo equipos desde infantiles, también posición. Es curioso. Pocas veces hemos coincidido juntos en el once, pero siempre nos hicimos mejores el uno al otro y aunque compitiésemos por el puesto siempre hemos tenido un trato cordial y es un amigo del fútbol que me llevaré para toda la vida”.





El centrocampista de Val do Dubra cumple su sexta temporada en el Compostela. Y no tiene dudas de que la afición santiaguesa a su equipo en A Lomba. “Eu penso que vai ir moita xente. Sempre que imos a Lomba mobilízase moita xente. E un campo onde gusta xogar polo ambiente de fútbol que hai”, dice Samu.





Mon también considera que “va a haber una buena entrada el domingo. A la gente de Santiago le gusta venir a A Lomba, se lo pasa bien en Vilagarcía, hay siempre muy bien rollo”.





El Compostela es cuarto con 23 puntos, 6 más que el Arosa, y solo ha perdido un partido en todo lo que va de temporada (en Navalcarnero). El técnico Rodri Veiga tomó el relevo del ribeirense Yago Iglesias en el banquillo en verano, tras ser su ayudante varias temporadas. “El Compos es un poco diferente a lo de los últimos años”, explica Mon. “Siguen teniendo muy buen trato de balón pero manejan algún registro más, como el contraataque, son un poco más verticales que antes. No les importa no tener el dominio total durante el partido y hacen daño con gente rápida como Parapar, Escudero o Primo. Es un equipo que me gusta mucho, quizá le faltan más victorias porque empataron muchos”.





Si alguien conoce a la perfección como hacer daño al Compostela ese es Mon, que defendió su camiseta dos temporadas en Segunda B y tres ne Tercera. “Siempre he creído que sufren si se la hace una presión alta, que no salgan con el balón cómodos y empiecen a generar espacios. Creo que hay que hacer un partido feo, que se sientan incómodos cuando reciban el balón y tratar de aprovechar cualquier mínimo error que tengan en salida de balón o algún robo en campo rival. Si le quitamos el balón ellos van a sufrir”.





A nivel personal, Mon lleva varios partidos entrando desde el banquillo. Una situación que espera revertir para volver a ser un jugador importante, como ocurrió la temporada del ascenso y también en los primeros partidos en Segunda RFEF. “No estoy en un buen momento, no lo llevo muy bien. Solo queda trabajar, que vuelvan las buenas sensaciones para intentar entrar en el once”, explica.





Se espera una notable presencia de seguidores santiagueses el domingo en A Lomba, ya que el Arosa facilitó esta semana 90 entradas al Compostela para su distribución y venta en Santiago. En cuanto a la afición local, que tiene que pagar 10 euros en tribuna y 7 euros en preferencia y fondo al ser medio día de club, pueden coger las entradas en las oficinas hoy en horario de 10 a 12 y 17 a 19 horas para evitar tener que hacer cola el domingo, ya que la taquilla abre solo una hora antes del partido.