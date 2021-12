Móstoles-Arosa: A resarcirse en Móstoles

Por primera vez en la historia el Arosa se enfrenta hoy al Móstoles. Concretamente al CD Móstoles URDJ, club fundado en 1996 que se ha convertido en el referente de la ciudad madrileña, disfrutando de su primera temporada en Segunda RFEF. El partido se disputa a las 12 horas en el campo de El Soto, amplio y de hierba natural.





Los locales están al alza, ya que ganaron cinco de sus últimos siete encuentros y con 21 puntos coquetean con las posiciones de play-off de ascenso. El equipo entrenado por el joven Víctor González será un duro escollo para los arlequinados, que viajaron ayer a Madrid con solo 15 jugadores de la primera plantilla. A las bajas de Álex Cobo, Róber y Campillo se suman Pablo Porrúa, con una lesión muscular en la zona del psoas por la que ya no jugará hasta 2022, y de Álvaro Denis, con gastroenteritis. Dos juveniles, el portero habitual David Conde, y el zurdo Álex Rodríguez completan una expedicion de solo 17 jugadores.





Tras las dos últimas derrotas, muy polémicas, en los derbis ante Pontevedra y Compostela, al Arosa le urge sumar. Hacerlo ante un rival que le aventaja en 4 puntos sería además una forma de evitar que las distancias en la tabla aumenten en la pelea por la permanencia, que afectará a prácticamente más de la mitad de los equipos de la categoría porque descienden los últimos cinco clasificados y el sexto por la cola juega play-out.





Jorge Otero destaca del Móstoles que “es un rival con buenos números en casa”, ya que los madrileños ganaron en su campo a Palencia, Llanera y Coruxo, empataron ante Pontevedra, Leganés B y Arenteiro, y solo cayeron en el derbi ante el Navalcarnero en su último partido en casa. Por esa última derrota y porque el de hoy es el último partido del año 2021 ante su afición, el técnico local habla de “partido señalado” ante la visita del Arosa. Una oportunidad de abrir brecha con la zona baja y sobre todo llegar a una cifra de puntos importante de cara a la permanencia. En ese sentido el Arosa se ha fijado cerrar el año alcanzado los 20 puntos, “se nos está resistiendo”, dice Otero, que está convencido de que si el equipo juega hoy al mismo nivel que mostró ante el Compostela, las opciones de puntuar serán elevadas.





En los locales no podrá jugar hoy el experimentado central Mantovani, ex compañero de Alberto Martín en el Leganés durante cuatro temporadas en las que llevaron al equipo desde Segunda B a consolidarlo en Primera División. El que sí estará es el delantero Álvaro Sánchez, que lleva 8 goles, la mitad de los de su equipo. “Es un rival que no expone mucho y tiene muy buenos jugadores por dentro”, destaca Otero. “Nos vas a exigir estar atentos y no cometer errores”. Mantener el nivel de intensidad en las disputas mostrado ante el Compostela y minimizar pérdidas de balón ante un Móstoles que penaliza cualquier error son algunas de las claves para un Arosa que quiere desplegar su mejor versión en Móstoles. “El equipo está dolido después del último partido, hicimos muchas cosas bien y merecimos mucho más. Estamos todos tocados y los jugadores quieren competir cuanto antes, el Móstoles es un buen equipo pero sabemos que podemos ganar”. El Arosa espera que hoy cambie la mala suerte con las últimas decisiones arbitrales que le costaron las derrotas. “Siempre digo que habrá jugadas dudosas que nos favorezcan, pero eso es algo que no podemos controlar y esperemos que tengamos más suerte. No debemos distraernos con eso, solo pensar en mejorar nosotros y hacer las cosas bien”, dice Otero.