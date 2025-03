Nando: “Xogar o play-off sería un premio polo gran traballo”

El Cidade de Ribeira de Manuel Ángel está siendo sin ápice de duda el equipo revelación de Preferente Norte. Y es que de pasar a pelear por no descender la pasada temporada, los de Ribeira se encuentran hoy día en puestos de play-off con 42 puntos. Una de las grandes novedades fue el fichaje de Nando, procedente del Noia CF, quien actualmente se reparte con Viturro y Aguado la labor goleadora del cuadro de Manuel Ángel.

“O equipo está nunha boa posición, agora ven o mellor da temporada. Eu cheguei este ano e a idea era pasar a temporada sin apuros, penso que o obxetivo a día de hoxe pasa por estar entre os cinco primeiros”, comenta Nando. A pesar de que la adaptación fue difícil, el extremo izquierdo ya convirtió A Fieiteira en su patio de colegio.

“Costoume coller un pouco a portería, pero teño ganas de seguir marcando e axudar ó equipo”, dice el jugador. “Despois de tantos anos en Noia, foi difícil o cambio, había que adaptarse, pero agora estou moi contento”, recalca.

Nando durante un partido | Cedida



Actualmente, Nando lleva seis goles desde su llegada al Cidade de Ribeira esta temporada, sintiendo cada vez más confianza. Ahora, este fin de semana tienen todo un reto por delante para mantener el play-off, enfrentarse al Negreira. “Vai ser un partido moi difícil. Eles tiveron unha racha moi boa de moitos partidos sen perder. Están aí por méritos propios”, comenta el atacante.



“Será moi disputado porque a nos unha nova vitoria deixanos máis preto dos postos altos. Pero de agora en diante, todos os partidos van a ser finais, xogues contra quen xogues”, recalca.

Premio al trabajo



Los cinco primeros puestos están hoy por hoy muy disputados, sobre todo el tercer, cuarto y quinto puesto, que ocupan Sigüeiro, Ribeira y Lalín con 45, 42 y 41 puntos, respectivamente. “Xogar o play-off sería un premio para todos, tanto para os futbolistas como para o club”, afirma Nando.

“Pouco a pouco sigo collendo o ritmo do equipo e dos compañeiros. Teño ganas de poder axudar no que poida e cumplir obxetivos, que é o que me gusta, e cumplilos”, destaca el extremo.